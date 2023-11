Poderosa! Alcione comemora 50 anos de carreira nesta sexta-feira durante show

São muitos anos de carreira, hein?! Nesta sexta-feira, dia 10, Alcione sobe ao palco mais uma vez para encantar os fãs com um show que promete ser para lá de emocionante, afinal, não é todo dia que se comemora 50 anos de carreira.

Os fãs de Belo Horizonte foram presenteados com um show marcado na cidade, mais especificamente no Arena Hall, localizado na região Centro-Sul. A apresentação está marcada para começar às oito horas da noite.

Na setlist, Alcione promete cantar os seus maiores hits lançados nesses muitos anos de estrada. Entre eles, Não Deixe o Samba Morrer, Estranha Loucura, Você me Vira a Cabeça, A Loba, Meu Ébano e muitos outros sucessos que vão tirar o público do chão.

Vale lembrar que a artista nasceu no dia 21 de novembro de 1947. Seu primeiro compacto foi lançado em 1972 e contava com as faixas Figa de Guiné e O Sonho Acabou. Já no ano seguinte, ela estava cantando a trilha sonora de O Rebu, interpretando a letra de Planos de Papel, escrita por Raul Seixas.