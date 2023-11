Pocah se pronuncia após ser vaiada em show do RBD: Meu trabalho me trouxe a chance de ter esse tal privilégio

Pocah foi uma das muitas famosas que curtiu o primeiro show do RBD no Brasil! A cantora curtiu o evento ao lado de Larissa Manoela e Bruna Griphao e passou por um momento delicado após ser vaiada.

Tudo começou quando elas foram hostilizadas pelo público após serem redirecionadas para uma área restrita para acompanhar a apresentação mais de perto.

Na manhã desta sexta-feira, dia 10, Pocah usou as suas redes sociais para rebater as críticas:

Eu nem ia falar nada pq quem me acompanha aqui sabe o quanto sou fã de RBD. Zero novidade! Quando o RBD veio ao Brasil em 2006 eu ouvi da minha mãe que ou eu ia no show ou a gente comeria. Essa era a minha realidade! Mas eu não parei de sonhar e lutei muito pra hoje com 18 anos sendo fã da banda, meu trabalho me trouxe a chance de ter esse tal privilégio em ser convidada pra assistir o show de pertinho ( e quem dispensaria? ) e é isso, o show foi LINDO! Realizei um sonho e vou levar o dia de ontem pra sempre comigo.