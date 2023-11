O que fazer em Paris – 16 atrações imperdíveis

A capital francesa é uma daquelas cidades que respira história. A cada quarteirão, o viajante encontra pontos turísticos, cantinhos lindos para tirar fotos, cafés charmosos ou excelentes restaurantes. Com tantas atrações à disposição, fica até difícil escolher o que fazer em Paris.

De olho nesse cenário, preparei um guia completo indicando as atrações imperdíveis da Cidade Luz. Também selecionei dicas que vão te ajudar a economizar e evitar dores de cabeça durante a viagem, por exemplo: como encontrar passagens aéreas com bons preços, contratar seguro viagem e até reservar passeios com antecedência.

Mais abaixo, indico alguns restaurantes que valem a visita. Além disso, criei uma lista com várias sugestões de hotéis em Paris – ficar atento à localização da hospedagem pode mudar completamente a sua experiência em um destino internacional.

O que fazer em Paris

As opções de passeios em Paris variam desde visitas a alguns dos maiores centros culturais do planeta até tours por locais históricos e experiências ao ar livre. A Torre Eiffel e o Arco do Triunfo são apenas alguns dos muitos atrativos da Cidade Luz.

Como há muito o que fazer em Paris, preparei uma lista com as principais atrações do destino. Elas estão relacionadas aqui:

Torre Eiffel Hôtel des Invalides Ponte Alexandre III Museu do Louvre Musée d’Orsay Champs Elysées Arco do Triunfo Place des Vosges la Cité Panthéon Jardim de Luxemburgo Père Lachaise Sacré-Coeur Montmartre Palácio de Versalhes Disneyland Paris

Pronto para conhecer tudo sobre a capital francesa?

Onde fica Paris

Paris, capital da França, está localizada no norte do país. A cidade é cortada pelo rio Sena, que compõe alguns de seus principais cartões-postais.

Ao longo dos anos, Paris se consolidou como referência em cultura, história, moda e artes. Por conta de sua rica herança histórica, ganhou o apelido de Cidade Luz.

16 atrações em Paris

1. Torre Eiffel

DepositPhotos Torre Eiffel

Paris tem inúmeros pontos turísticos reconhecidos mundialmente. A Torre Eiffel é a atração mais famosa da lista.

Vale a pena apreciar a beleza da construção de todos os ângulos: de longe, na parte de baixo e em subidas a pé ou por elevador ao segundo piso e ao topo.

O local abriga restaurantes sofisticados, butiques, transmissores de rádio e TV, lojas de suvenires, exposições e até mesmo uma agência de correio. Isso sem contar, é claro, o fato de proporcionar uma vista excepcional da Cidade Luz.

Quem visita a Torrei Eiffel hoje pode optar por subir a diferentes níveis da estrutura e, a partir de suas plataformas de observação, ter uma vista de até 64 km ao redor.

Quem adquire o ingresso para o segundo andar (que inclui também o acesso ao 1º andar), por exemplo, pode contemplar vistas de locais como Montmartre, igreja de Sacré-Coeur, Campo de Marte, diversos jardins e a praça do Trocadéro.

Uma vez na Torre Eiffel, considere também a oportunidade de fazer uma refeição no restaurante Altitude 95, que fica no primeiro nível da torre. Ou então no irresistível e romântico Jules Verne, chiquérrimo e que fica no segundo piso.

Embaixo da torre fica o Campo de Marte, um gramadão onde os franceses sentam para namorar. Em frente, está o Palácio de Chaillot, sede dos museus do Homem e do Cinema. Perca algumas horas sem fazer nada nessa região, pois tudo ao redor é muito bonito e divertido.

Endereço: Champ de Mars, 5 Av. Anatole France

Champ de Mars, 5 Av. Anatole France Horário de funcionamento: diariamente, das 9h30 às 22h45.

2. Hôtel des Invalides

DepositPhotos Hôtel des Invalides

O Hôtel National des Invalides, conhecido também como Palácio dos Inválidos, foi construído a mando de Luís XIV. O local servia de abrigo aos inválidos do exército.

Além de ser lindo por fora, o prédio tem atrações internas. Entre elas, a tumba de Napoleão Bonaparte.

3. Ponte Alexandre III

DepositPhotos Ponte Alexandre III

A Ponte Alexandre III é um dos muitos cenários fotogênicos de Paris. Ela cruza o rio Sena, interligando as regiões de Champs Élysées e Invalides.

A construção foi um presente do tzar russo Nicolau II aos franceses. Vale a pena caminhar por ela e contemplar seus detalhes, principalmente as esculturas de anjos revestidas com folhas de ouro.

4. Museu do Louvre

DepositPhotos Museu do Louvre

O Museu do Louvre precisa estar no roteiro de quem vai a Paris. É praticamente impossível conhecer todo o complexo em uma única visita, mas dá para se organizar para ver as atrações principais do local ou reservar uma visita guiada que explora as obras mais importantes.

A área mais concorrida é a de pintura europeia dos séculos 13 a 19. Isso sem contar as enormes filas de pessoas que se aglomeram para ver a Monalisa, de Leonardo da Vinci.

Endereço: 75001 Paris

75001 Paris Horário de funcionamento: sábado a quinta-feira, das 9h às 16h30. Sexta-feira, das 9h às 20h30.

5. Musée d’Orsay

Muitos viajantes defendem que o Musée d’Orsay é o museu mais bonito de Paris. Ele foi construído no prédio de uma antiga estação de trem e preserva características de época até hoje.

Vale a pena comprar o ingresso para ver as exibições, que consistem principalmente em obras impressionistas e pós-impressionistas. É possível ver trabalhos de artistas como Manet, Monet e Renoir.

Endereço: Esplanade Valéry Giscard d’Estaing

Esplanade Valéry Giscard d’Estaing Horário de funcionamento: sexta-feira a quarta-feira, das 9h30 às 18h. Quinta-feira, das 9h30 às 21h45.

6. Champs Elysées

DepositPhotos Champs Elysées

A Champs Elysées é a avenida mais ampla e famosa da Cidade Luz. Não deixe de tirar um tempinho para caminhar tranquilamente por suas calçadas.

A via é repleta de restaurantes e cafés badalados. Além disso, é um ótimo destino para quem gosta de olhar vitrines ou comprar itens de grifes de luxo.

7. Arco do Triunfo

DepositPhotos Arco do Triunfo

Outro local icônico da capital francesa é o Arco do Triunfo. Ele foi construído a mando de Napoleão Bonaparte para celebrar a vitória do país na batalha de Austerlitz.

O monumento é cortado pela Avenida Champs-Élysées e presta homenagem aos soldados que morreram em batalhas. Não deixe de comprar o ingresso para subir ao mirante, que é imperdível.

Endereço: Pl. Charles de Gaulle

Pl. Charles de Gaulle Horário de funcionamento: quarta-feira a segunda-feira, das 10h às 22h15.

8. Place des Vosges

DepositPhotos Place des Vosges

A Place des Vosges é um ótimo ponto de parada para descansar entre os passeios. Além de ser linda, a área ostenta luxuosas vitrines.

A praça tem o formato de um quadrilátero perfeito, com nove casas em cada lado. Vitor Hugo morou na número 6.

9. la Cité

A Ile de la Cité, ilhota no meio do rio Sena, é lar de atrações como a Notre Dame. Atualmente, só é possível ver a igreja por fora, já que ela segue em processo de reconstrução após ter sido atingida por um incêndio.

A região também é onde fica o marco zero de Paris, a Sainte Chapelle e a Conciergerie.

10. Panthéon

Inspirado no Panthéon de Roma, na Itália, o monumento de Paris exibe cenas religiosas e históricas, como a Morte de Santa Genoveva.

O local é onde estão enterrados os escritores Voltaire, Victor Hugo e Émile Zola, além do filósofo René Descartes. A dica é comprar o ingresso com antecedência para não perder tempo na fila.

Endereço: Pl. du Panthéon

Pl. du Panthéon Horário de funcionamento: diariamente, 10h às 18h.

11. Jardim de Luxemburgo

DepositPhotos Jardim de Luxemburgo

O Jardim de Luxemburgo é um dos parques públicos mais charmosos e icônicos da Europa. É um ótimo lugar para fazer uma parada, tomar um lanche ou descansar ao ar livre.

Durante a visita, não deixe de conferir o Palácio de Luxemburgo. Construído em estilo italiano, o prédio funciona como sede do senado francês.

Endereço: 15 Rue de Vaugirard

12. Père Lachaise

DepositPhotos Père Lachaise

Apesar de não ser algo comum no Brasil, visitar cemitérios de forma turística é comum na Europa. Em Paris, não deixe de fazer um tour em Père Lachaise.

A enorme lista de figuras históricas sepultadas no local inclui nomes como Chopin, Allan Kardec, Oscar Wilde, Yves Montand e Jim Morrison.

Endereço: 75020 Paris

75020 Paris Horário de funcionamento: segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Sábado, das 8h30 às 18. Domingo, das 9h às 18h.

13. Sacré-Coeur

A Sacré-Cour, conhecida também como Basílica do Sagrado Coração, fica em uma colina de 130 metros de altura. Por isso, é possível avistá-la de vários pontos de Paris.

Vale a pena subir até a cúpula para contemplar vistas incríveis da Cidade Luz. Além disso, é possível conhecer a cripta da igreja e contratar um tour guiado caso queira se aprofundar na história.

Endereço: Rue du Chevalier de La Barre, 35

Rue du Chevalier de La Barre, 35 Horário de funcionamento: diariamente, das 6h30 às 22h30.

14. Montmartre

DepositPhotos Café des Deux Moulins, em Montmartre

Vale a pena reservar o passeio gratuito da Civitatis que passa pelos principais pontos do bairro Montmartre. A região é animada e abriga diversas atrações mundialmente conhecidas. Com o guia, você terá muito mais noção da rica histórica local.

Um dos grandes destaques da região, por exemplo, é o Le mur des Je t’aime (muro onde a frase “eu te amo” aparece em diversos idiomas). Além disso, é possível conhecer o cabaré Moulin Rouge e Café des Deux Moulins, cenário do filme “O Fabuloso Destino de Amélie Poulain”.

15. Palácio de Versalhes

DepositPhotos Palácio de Versalhes

A uma hora de Paris, o Palácio de Versalhes é um ponto turístico imperdível para quem vai à capital francesa. É possível ir ao local por conta própria ou reservar excursões, o que é bem mais cômodo e pode te fazer economizar um tempão.

Além de contemplar os imensos jardins, vale a pena comprar o ingresso para visitar o interior do palácio. O Salão dos Espelhos e o Quarto das Rainhas são alguns dos cômodos mais incríveis do local.

Endereço: Place d’Armes

Place d’Armes Horário de funcionamento: terça-feira a domingo, das 9h às 17h30.

16. Disneyland Paris

DepositPhotos Disneyland Paris

Há uma linha de metrô que deixa os viajantes na porta da Disneyland Paris. Caso queira ir ao complexo do Mickey de forma mais confortável, a dica é contratar transfers privativos. Mas vale dizer que é bastante tranquilo ir com o transporte público, não precisa se preocupar.

O local é bem semelhante aos parques temáticos da Disney dos Estados Unidos, com direito a castelo e outras atrações icônicas. Como o parque é bem concorrido, recomendo fortemente comprar ingressos com antecedência.

Endereço: Bd de Parc, 77700

Horário de funcionamento: sábado a terça-feira, das 9h às 22h. Quarta-feira a sexta-feira, das 9h30 às 22h.

Como chegar a Paris

Companhias aéreas como Air France, Latam e Azul operam voos diretos destinos brasileiros e Paris. Também é possível encontrar dezenas de rotas com escalas.

Uma boa opção para quem quer economizar é voar para algum destino europeu e seguir a Paris em voos low cost ou de trem.

Na hora de procurar as passagens aéreas, sempre recorro à Vai de Promo, plataforma que reúne voos de diversas empresas em um único lugar. Assim, fica mais fácil comparar preços e até aproveitar promoções.

Transporte em Paris

DepositPhotos Trânsito em Paris

O transporte público é a forma mais rápida e prática de se locomover por Paris. A cidade tem um dos sistemas de metrô mais eficientes do mundo, com estações distribuídas por praticamente todas as partes da metrópole.

Quem quer explorar os principais pontos turísticos do destino pode aproveitar os ônibus turísticos hop-on hop-off.

Os transfers privativos são ótimas opções para quem procura um meio mais confortável de ir a um ponto a outro da Cidade Luz. Há também a possibilidade de alugar um carro – recomendo fechar negócio com a Mobility, plataforma que reúne as tarifas mais baixas do mercado.

Quando ir a Paris

Paris é encantadora em qualquer época do ano. Os meses de primavera e outono são os favoritos dos turistas, principalmente por conta do clima ameno e propício para passeios ao ar livre.

Quem pretende viajar na estação mais quente do ano precisa levar roupas adequadas para enfrentar fortes ondas de calor. Já no inverno, os dias são frios e dificilmente neva.

Seguro viagem França

Ao viajar, não deixe de fazer um seguro viagem. Afinal, os custos com saúde fora do Brasil costumam ser caríssimos e todos estão sujeitos a imprevistos.

Caso você tenha comprado as passagens aéreas com cartão de crédito, verifique se você não tem direito a um plano de seguro viagem. Do contrário, minha sugestão é entrar neste comparador online, que vasculha as principais seguradoras de viagem em busca dos melhores preços, sem que você precise ficar entrando no site de cada uma delas. É uma mão na roda, eu não viajo sem fazer isso.

O grande lance é que você economiza e ainda ganha um tempão na hora de fechar o seguro viagem. Depois de fazer sua escolha, use o cupom ROTADEFERIAS15 na caixa “Cupom de desconto” e ganhe 15% de desconto.

Chip viagem França

Confesso: não consigo viajar mais sem um chip viagem internacional. Ficar conectado é imprescindível por vários aspectos: comunicação, segurança e praticidade. Nunca se sabe quando você precisará falar com alguém, consultar algum endereço, resolver algum problema ou garantir alguma reserva.

Existem várias opções no mercado, mas os serviços que eu mais gosto são o da America Chip e o chip de viagem da Seguros Promo. Primeiro porque ambos funcionam bem na maioria dos lugares (em todo o mundo), e segundo porque o atendimento é ótimo. Eles têm até chips virtuais (eSim), o que facilita muito a vida na hora de instalar no telefone e usar. É realmente prático.

Não se esqueça de consultar os preços e contratar seu pacote antes de viajar.

Roteiro de 5 dias em Paris

É praticamente impossível conhecer tudo que a Cidade Luz tem a oferecer em uma única viagem. Abaixo, preparei um roteiro em Paris que passa por algumas das atrações mais legais da cidade ao longo de cinco dias.

1º dia – Ile de la Cité e Marais

Comece o dia no Marais , um dos bairros mais charmosos da cidade. Ande pelas ruas cheias de construções belíssimas, cafés, bistrôs e ateliês.

, um dos bairros mais charmosos da cidade. Ande pelas ruas cheias de construções belíssimas, cafés, bistrôs e ateliês. Vá à Place des Vosges e observe suas luxuosas vitrines. A praça, que tem o formato de um quadrilátero perfeito, com nove casas em cada lado (Vitor Hugo morou na número 6) é considerada uma das mais belas do mundo e um bom local para descanso em dias de calor.

e observe suas luxuosas vitrines. A praça, que tem o formato de um quadrilátero perfeito, com nove casas em cada lado (Vitor Hugo morou na número 6) é considerada uma das mais belas do mundo e um bom local para descanso em dias de calor. Siga depois para a Ile de la Cité , ilhota no meio do rio Sena onde fica a Notre Dame e o marco zero de Paris . Visite a igreja e suba na torre sul para uma visão estonteante da cidade.

, ilhota no meio do rio Sena onde fica a e o . Visite a igreja e suba na torre sul para uma visão estonteante da cidade. À tarde, a pedida é explorar a região de Rive-Gauche , do outro lado do Sena (em relação ao Marais). Aqui ficam atrações como a Igreja de St. Germain-des-Prés e a Sorbonne .

, do outro lado do Sena (em relação ao Marais). Aqui ficam atrações como a e a . Avance até o Panthéon , onde estão enterrados os escritores Voltaire, Victor Hugo e Émile Zola, além do filósofo René Descartes.

, onde estão enterrados os escritores Voltaire, Victor Hugo e Émile Zola, além do filósofo René Descartes. Caminhe até o J ardim de Luxemburgo , um dos parques mais charmosos da Europa, e não deixe de avistar o lindo palácio homônimo.

, um dos parques mais charmosos da Europa, e não deixe de avistar o lindo palácio homônimo. Para o jantar, o Quartier Latin é uma região muito turística, mas animada e com boas ofertas de comida francesa, grega e árabe.

2º dia – Museu do Louvre

De manhã, vá para a Place Vendôme . Nos prédios da praça ficam o Hotel Ritz e a casa onde viveu Frédéric Chopin.

. Nos prédios da praça ficam o Hotel Ritz e a casa onde viveu Frédéric Chopin. Em seguida, parta para o Museu do Louvre . Uma dica: a visita de um dia inteiro ainda é insuficiente para ver o museu. Escolha uma ou duas áreas – a mais concorrida é a de pintura europeia dos séculos 13 a 19. A grande atração do museu é a “Monalisa”, de Leonardo da Vinci.

. Uma dica: a visita de um dia inteiro ainda é insuficiente para ver o museu. Escolha uma ou duas áreas – a mais concorrida é a de pintura europeia dos séculos 13 a 19. A grande atração do museu é a “Monalisa”, de Leonardo da Vinci. A região da Place de l’Opéra é ótima para terminar o dia. Há diversos restaurantes e casas noturnas no pedaço.

3º dia – Rio Sena e Torre Eiffel

Um passeio de barco (batobus) lhe mostrará a cidade por outros ângulos. As primeiras saídas acontecem às 10h da manhã e você pode fazer paradas e combinar o passeio de barco com caminhadas pela cidade.

Desembarque nas estações Louvre ou Hôtel de Ville e siga até a Torre Eiffel pelo Jardim Tuileries. No caminho, aprecie a fachada de grandes edificações parisienses, como o Hôtel des Invalides , onde está a tumba de Napoleão Bonaparte, e a Ponte Alexandre III , a mais bonita do Sena.

pelo Jardim Tuileries. No caminho, aprecie a fachada de grandes edificações parisienses, como o , onde está a tumba de Napoleão Bonaparte, e a , a mais bonita do Sena. Aprecie a vista da Torre Eiffel de todos os ângulos. A esplêndida vista do alto da torre vale a subida, a pé ou de elevador.

Explore a região do Trocadero e os Champs de Mars , atrás da torre.

e os , atrás da torre. Volte ao batobus e faça a parada seguinte no Musée d’Orsay , que tem a mais completa coleção de obras impressionistas da Europa.

, que tem a mais completa coleção de obras impressionistas da Europa. De volta ao barco, pare em Jardin des Plantes e escolha um endereço na Rue Mouffetard para o jantar.

4º dia – Champs Elysées e Montmartre

De manhã, vá para a Champs Elysées , a avenida mais ampla e charmosa da cidade. Ela perdeu alguns endereços de luxo, mas continua magnífica com suas árvores e o Arco do Triunfo no topo.

, a avenida mais ampla e charmosa da cidade. Ela perdeu alguns endereços de luxo, mas continua magnífica com suas árvores e o Arco do Triunfo no topo. Depois, siga para a Avenida Montaigne , do outro lado da Champs Elisées. Aqui ficam as lojas das grifes mais caras do mundo.

, do outro lado da Champs Elisées. Aqui ficam as lojas das grifes mais caras do mundo. Pegue o metrô (ou o ônibus) até o cemitério de Père Lachaise , onde estão sepultadas figuras históricas como Chopin, Allan Kardec, Oscar Wilde, Yves Montand e Jim Morrison.

, onde estão sepultadas figuras históricas como Chopin, Allan Kardec, Oscar Wilde, Yves Montand e Jim Morrison. Siga de metrô para Montmartre e chegue à igreja de Sacré-Cour pelo funicular. A Place du Tertre, praça nos arredores, é tradicional ponto de artistas de rua que lhe oferecerão pinturas e caricaturas feitas na hora.

e chegue à igreja de pelo funicular. A Place du Tertre, praça nos arredores, é tradicional ponto de artistas de rua que lhe oferecerão pinturas e caricaturas feitas na hora. A região de Montmartre é animada e você pode esticar por lá até à noite. Aproveite e passe em frente ao Le mur des Je t’aime (muro onde a frase “eu te amo” aparece em diversos idiomas); o Café des Deux Moulins, imortalizado no filme “O Fabuloso Destino de Amélie Poulain”; e o famoso cabaré Moulin Rouge.

5º dia – Palácio de Versalhes ou Disneyland Paris

A menos de uma hora de Paris fica o deslumbrante Palácio de Versalhes , último reduto da realeza que mantém impecáveis os jardins imensos e os cômodos fabulosos, como o Salão dos Espelhos e o Quarto das Rainhas.

, último reduto da realeza que mantém impecáveis os jardins imensos e os cômodos fabulosos, como o Salão dos Espelhos e o Quarto das Rainhas. Outra opção para passar o dia é visitar a Disneyland Resort Paris, parque temático bastante semelhante aos seus pares em Orlando e Anaheim, nos Estados Unidos.

Onde comer em Paris

DepositPhotos Café em paris

A gastronomia francesa é um sucesso global. Por isso, vale a pena aproveitar a viagem para provar receitas típicas do país. Além disso, Paris é lar de deliciosos cafés e restaurantes especializados em outros tipos de culinárias.

Veja indicações de onde comer em Paris:

L’Ambroisie

Quer ir a um dos restaurantes mais premiados da capital francesa? Então, reserve uma mesa no L’Ambroisie, premiado com três estrelas Michelin.

Le Pavillon Ledoyen

O Le Pavillon Ledoyen é outro estabelecimento que ostenta três estrelas Michelin. O local serve pratos refinados desenvolvidos pelo chef Yannick Alléno.

L’Atelier Etoile

O badalado chef chef Joël Robuchon comanda o L’Atelier Etoile. Trata-se de um restaurante mais acessível do que as outras casas do profissional.

Camille

O Camille é um bistrô simpático que vale a visita. É um bom lugar para provar pratos franceses tradicionais.

Onde ficar em Paris

Paris é dividida em 20 arrondissements, que funcionam como distritos. Quanto mais central a região, menor o número.

Os arrondissements 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 são as melhores áreas para se hospedar, já que contemplam as áreas mais badaladas da cidade.

Caso esteja disposto a ficar um pouco mais longe dos pontos turísticos, procure hospedagens nos arrondissements 9 em diante – há ótimas opções no 14º (Montparnasse).

Nossas dicas de hotéis em Paris são:

Reprodução/Divulgação Jardins Eiffel

A 350 metros de uma estação de metrô, o Jardins Eiffel é uma boa opção de hospedagem no 7º arrondissement. Os quartos são pequenos, mas confortáveis e com isolamento acústico.

Divulgação/Reprodução Hotel Esmeralda

As acomodações com vistas para o Rio Sena e para Catedral de Notre Dame figuram entre os destaques do Hotel Esmeralda. Ele fica em um prédio construído em 1640 e costuma oferecer tarifas atrativas.

Reprodução/Divulgação Waldorf Montparnasse

Apesar de não estar na região central de Paris, o Waldorf Montparnasse fica pertinho de atrações como Torre Montparnasse e shopping Galeries Lafayette. Há também a estação de trem TGV, que leva a Versalhes.

Além deles, vale a pena considerar os seguintes hotéis em Paris (clique nos links para ver preços e avaliações):

Bom custo-benefício

Econômicos

Luxo

Também preparei um guia completo com outras opções de hotéis em Paris.

O que você precisa saber antes de ir a Paris

Quando planejo minhas viagens, recorro a uma série de ferramentas de auxílio antes mesmo de fazer as malas. Assim, consigo comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para atrações, com mais segurança e pagando menos.

É imprescindível também fazer um seguro viagem e comprar um chip de viagem internacional. Assim, você evita os gastos absurdos cobrados com saúde no país, caso algo fuja do previsto, e consegue usar internet ou telefone para se comunicar com quem está no Brasil, checar e-mails, postar fotos no Instagram, usar o WhatsApp e tudo mais.

Já fez a reserva da passagem aérea?

Para não ficar perdendo tempo entrando em um monte de site de companhia aérea, uso a plataforma Vai de Promo na hora de comprar passagens. Gosto dela pelo fato de indicar as principais rotas disponíveis e listar, de forma automática, os melhores preços.

Onde ver preços: Vai de Promo

Sabe onde ficará hospedado?

Uma boa dica para encontrar hotéis e consultar avaliações de quem já foi é usar o Booking.com. O site tem sempre boas ofertas e permite fazer reservas de forma prática e rápida. Eu indico, sobretudo, hotéis, pousadas e casas de aluguel que permitem pagamento apenas na chegada ao destino.

Onde ver preços e avaliações: Booking.com

Já garantiu o seguro viagem?

Indico de longe o Seguros Promo, metabuscador que vasculha as principais seguradoras de viagem do Brasil em busca dos melhores preços, sem que você precise ficar entrando no site de cada uma delas. Assim, dá para economizar e ainda ganhar um tempão. Depois de fazer sua escolha, use o cupom ROTADEFERIAS15 na caixa “Cupom de desconto” e ganhe 15% de desconto.

Onde consultar: Seguros Promo

Pediu o chip viagem para usar internet ilimitada?

Jamais deixo de adquirir um chip viagem internacional, que permite acesso à internet durante o passeio. O custo proporcional à viagem é superbaixo, e o serviço, ótimo. Testei várias opções e costumo usar os chips da America Chip, que têm ótimo atendimento e nunca me deixam na mão. Eles, inclusive, têm planos de eSim.

Onde pedir: America Chip

Vai alugar carro? Reserve com antecedência

Uma das escolhas mais difíceis na hora de viajar é identificar o meio de transporte que usará no destino. Se a ideia é alugar carro, a dica é sempre fazer reserva com antecedência. Sugiro o comparador online da Mobility que, com uma única pesquisa, exibe os melhores valores de locadoras confiáveis. Vale a pena.

Onde reservar: Mobility

Reservou os ingressos das atrações?

Não tem nada mais frustrante do que viajar e não conseguir entrar numa atração por falta de reserva. Por isso, ao definir nossos roteiros, garanto tudo com antecedência. Existem ótimos serviços, como o Civitatis, que oferecem não apenas tíquetes de pontos turísticos, mas também de eventos, parques temáticos e até mesmo transfers.

Onde reservar: Civitatis

