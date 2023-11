S.Bernardo dará nome de Tito Costa à Praça da Matriz

Com a proposta de eternizar o legado de notório personagem histórico, a Prefeitura de São Bernardo vai prestar homenagem ao ex-prefeito Tito Costa em denominação à simbólica e tradicional Praça da Matriz, localizada na Rua Marechal Deodoro, região central da cidade. O projeto de lei da Prefeitura, aprovado por unanimidade pela Câmara nesta quarta-feira (8/11), dedica tributo em memória ao chefe do Executivo, que geriu o município entre 1977 e 1982.

Mediante o aval legislativo – restando somente a formalidade da publicação da Lei na próxima edição do Diário Oficial do município -, o equipamento público passará a ser denominado Praça da Matriz Prefeito Antônio Tito Costa. O político morreu no último dia 28 de outubro, aos 100 anos. Além de governar a cidade durante o período da ditadura militar, ocupou o cargo de vice-prefeito de 1993 a 1996, foi deputado federal constituinte e renomado jurista.

Anteriormente a essa iniciativa, a Prefeitura já havia decretado luto oficial de três dias, em edição extra do jornal Notícias do Município. No texto da publicação justificou que a medida se deu considerando as “relevantes funções públicas desempenhadas em São Bernardo, bem como a sua representação e importância política nacional e autoridade profissional e acadêmica na área do Direito Eleitoral Brasileiro”, com atuações nos poderes Executivo e Legislativo, inclusive na Câmara dos Deputados.

Tito Costa viveu os últimos dias de vida em Torrinha, sua cidade natal no Interior de São Paulo, onde foi velado e sepultado, mas ganhou notoriedade política e jurídica em São Bernardo. Formado em Direito na Faculdade do Largo São Francisco, da Universidade de São Paulo (USP), ele atuou como procurador da Prefeitura na década de 1950, colaborou com a anexação do território de Taboão ao município, além de exercer o posto de assessor de Lauro Gomes no segundo mandato do então prefeito.

Depois de ocupar a cadeira de chefe do Executivo, Tito se elegeu também vice-prefeito na gestão de Walter Demarchi.