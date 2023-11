Charge - 10 de novembro de 2023

O prejuízo do Grupo Casas Bahia no terceiro trimestre de 2023 foi de R$ 836 milhões. O que representa aumento de 311% em relação ao mesmo período do ano anterior. Este é o quinto período de três meses consecutivo que os resultados líquidos da empresa são negativos.

A última vez que a empresa, que nasceu em São Caetano, registrou lucro foi no segundo trimestre de 2022, quando atingiu a marca de R$ 16 milhões.