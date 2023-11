Renatinho do Conselho sugere nova CPI da Enel em Sto.André

Um ano e nove meses depois de concluir uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) que apurou irregularidades da Enel, o vereador de Santo André, Renatino do Conselho (Avante) quer instituir outra. Baseado nos últimos acontecimentos relacionados aos eventos climáticos da última sexta-feira (3), quando cerca 2,1 milhões de clientes ficaram sem energia elétrica na Região Metropolitana de São Paulo, o parlamentar quer investigar a conduta da empresa. Segundo Renatinho, nesta quinta-feira (9) ainda havia cerca de 4 mil residências em Santo André sem energia. O vereador, inclusive, gravou um vídeo em uma casa do Parque Novo Oratório, para comprovar a denúncia.

“É um descaso o que vem acontecendo. Preços abusivos, serviço de péssima qualidade, não investimentos em mão de obra. Fiquei sabendo, inclusive, que a Enel dispensou no mês passado 60 colaboradores. Isso aumenta a ineficiência dos serviços prestados”, disse o vereador, que complementa. “Temos que pressionar a CPI da Assembleia Legislativa, pressionar a Câmara dos Deputados para que faça uma CPI, cobrar o presidente da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) que também não faz nada, é omisso. Tá na hora de acordar”,

Renatinho do Conselho pretende recolher as assinaturas necessárias e apresentar a proposta de uma nova CPI já na sessão da próxima terça-feira (14). “Farei em conjunto com o vereador Marcos Pinchiari (PSDB)”, observou.

PRIMEIRA CPI

Entre agosto de 2021 e fevereiro de 2022, a Câmara de Santo André fez a primeira CPI da Enel. A comissão concluiu as apurações listando 12 abusos cometidos pela concessionária de energia. Entre elas: cobranças abusivas, negativação de CPF de forma injusta, cobrança por amostragem e falta de atendimento ao consumidor. Na ocasião, o próprio Renatinho do Conselho foi o presidente da CPI. “Nosso relatório na época já apontava todos esses problemas que agora vieram à tona”.

CONCESSÃO

O vereador de São Caetano, Jander Lira (PSD), protocolou nesta quinta-feira um requerimento à Aneel e ao Ministério de Minas e Energia pedindo que seja analisada a cassação da concessão da Enel. De acordo com o parlamentar, os problemas dos últimos dias colocaram em dúvida a capacidade da empresa manter serviços confiáveis.