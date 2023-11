Polícia de Diadema procura por suspeito de estupro no Jd. Arco-Íris

A Polícia Civil investiga um homem suspeito de estuprar uma mulher na tarde de domingo (5), no Jardim Arco-Íris, em Diadema. Segundo relatos, o mesmo indivíduo teria importunado sexualmente, pelo menos, mais outras duas vítimas no município. A suspeita é que o criminoso estaria agindo próximo às passarelas da Rodovia Imigrantes, do km 16 ao 18, entre os bairros Serraria e Jardim Arco-Íris.

Até o momento, apenas uma ocorrência desta natureza foi registrada oficialmente. Durante depoimento no 2° DP (Distrito Policial) de Diadema, a vítima informou que caminhava pela rua Mozart quando teria sido violentada pelo homem. “O suspeito foi identificado. A autoridade policial solicitou sua prisão temporária e aguarda pela apreciação do juiz”, esclareceu a SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo), que informou ainda que o policiamento foi intensificado na região.

Nas redes sociais, uma jovem, que não terá seu nome revelado por questão de segurança, relatou que foi atacada por um homem na semana passada, e que conseguiu escapar com ajuda de um pedestre que passava pelo local no momento da tentativa do crime. “Gente tem um maníaco em Diadema, região do Arco-Íris e Pau do Café. Me agarrou e queria me levar embora. Me intimou, não sabia o que fazer. A sorte foi que um cara apareceu do nada na madrugada e viu que o homem estava me agarrando, me forçando a ir com ele. Estou em choque até agora. Por favor, meninas, tomem cuidado”, denunciou a suposta vítima em publicação no Facebook.

Ao Diário, uma das vítimas, 24 anos, que pediu para não será identificada, contou que foi atacada pelo mesmo homem na semana passada, no dia 31 de outubro, por volta das 7h40, quando estava levando sua filha, 4, para escola.

“Desde da hora que chegamos na passarela eu vi ele vindo na minha direção, mas não me preocupei porque esse horário sempre tem gente, só comecei a andar mais rápido. Quando estava quase no fim da passarela do Pombal, ele passou a mão na minha bunda e com o susto dei um soco na cara dele e comecei a gritar por socorro. Outros moradores começaram a correr atrás dele, ele desceu pelo barranco e foi para a rodovia. Acredito que se não tivesse com a minha filha ou se não tivesse ninguém por perto ele teria tentado algo a mais”, desabafou.

Ela acredita que tenha sido o mesmo indivíduo dos outros casos por conta das características físicas do homem que estão sendo compartilhadas nas redes sociais. Segundo as descrições, o suposto estuprador tem estatura média, cerca de 40 anos, com barba raspada e pouco cabelo, ambos na cor branca.

A moradora de Diadema ainda não registrou BO (Boletim de Ocorrência) sobre o ocorrido, mas informou que pretende formalizar a queixa o quanto antes.

EX-MARIDO

Uma mulher, que alega ter sido casada com o suspeito de praticar os crimes sexuais, diz que procurou a polícia e espera que o ex-companheiro seja detido. “Identifiquei que era ele pelas características físicas divulgadas. Não entendo o porquê ele está fazendo isso, estou muito mal psicologicamente com tudo que está acontecendo, o que ele está fazendo com essas meninas”, denunciou a moradora, que prefere não ter seu nome revelado. Segundo a ex-mulher, o homem já cumpriu pena por estupro.

INVESTIGAÇÃO

Acionado por moradores, o ex-policial militar e vereador de Diadema, Cabo Angelo (Sem partido), começou a investigar o caso por conta própria há cinco dias. Após reunir informações e fontes sobre as ocorrências, o parlamentar diz que já identificou o suspeito e levou o material para o 2° DP.

“Até onde sei esse indivíduo praticou um estupro e duas tentativas, e estaria aterrorizando as mulheres no entorno do Ecoponto Arco-Íris, nas duas passarelas da Imigrantes e próximo à rua Prudente de Moraes. No início ele estava circulando de carro, mas conforme relatos, suas últimas aparições foram a pé”, acrescentou o vereador.

Cabo Angelo diz que enviou um ofício à Ecovias, concessionária responsável pela administração do SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes) para realização do serviço de zeladoria no entorno da rodovia. “O mato alto ajuda o suspeito a se camuflar e se esconder para atacar as vítimas. Além disso, também acionei a Secretaria Municipal de Meio Ambiente para a retirada do mato nos bairros, além do batalhão da rodovia e o 24° batalhão para aumentar o policiamento nas áreas”.