No primeiro show no Brasil, RBD exalta o país e Anahí usa look de stylist brasileiro

A espera finalmente acabou! Na noite da última quinta-feira, dia 9, o RBD apresentou o primeiro show da turnê no Brasil, no Estádio Nilton Santos, cidade do Rio de Janeiro, e levou os fãs à loucura!

Para a noite tão especial, Anahí usou um look, inspirado na bandeira do Brasil, do stylist brasileiro Pedro Agah, que fez questão de se pronunciar em suas redes sociais e agradecer o carinho da cantora.

Anahí eu te amo! Muito obrigado pela oportunidade de vesti lá em seu primeiro show em nosso país! Não tenho palavras para tanta alegria.

Vale pontuar que o look foi usado durante a canção Sálvame.

Durante o show, os integrantes do grupo rasgaram elogios aos fãs e fizeram questão de exaltar o país. Além disso, Christian Chávez saiu em defesa da comunidade LGBTQIA+. Vale lembrar que o cantor assumiu a homossexualidade em 2007.

Anahí e Dulce se pronunciam após show

Após o sucesso da apresentação e de terem recebido o carinho do Brasil, Anahí e Dulce deixaram mensagens carinhosas em suas respectivas contas do X - antigo Twitter.

Tantos sentimentos? tanta saudade! O amor ainda está intacto. Minhas lagriminhas não param... Gratidão total. Tudo valeu a pena, escreveu Anahí.

Já Dulce María escreveu:

O que foi tudo isso no Brasil?? Impossível dormir depois desta noite.