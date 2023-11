Após confessar crime, vizinho de Bruna Biancardi dá detalhes sobre roubo à casa da influenciadora

O assalto à casa de Bruna Biancardi, ex-namorada de Neymar Jr., deu o que falar nas redes sociais nos últimos dias. Acontece que o suspeito, Eduardo Seganfredo Vasconcelos, confessou o crime à polícia e deu novos detalhes sobre o ocorrido na madrugada do dia 7 de novembro.

De acordo com o site Metrópoles, o jovem de 19 anos de idade revelou que ele e os amigos tinham a intenção de roubar a casa dos sogros do jogador de futebol. Os comparsas, que possuem o apelido de Urso e Europa, se encontraram com ele na noite anterior à data da invasão para planejarem o crime.

Como Eduardo mora no mesmo condomínio que Bruna, eles foram para lá e pegaram o carro do padrasto dele, isso tudo para não levantarem suspeitas para moradores e seguranças do local. Sendo assim, ainda de acordo com o site, eles invadiram a casa da influenciadora às 3h da madrugada e roubaram vários objetos da família Biancardi.

Por outro lado, ele confessou que apenas entrou com os amigos na casa, mas não ficou com os objetos que foram roubados, pois foi preso antes. Além disso, Eduardo ainda revelou que se arrepende do que fez e declarou que se deixou levar pelas influências do grupo.

Vale lembrar, por fim, que a investigação do roubo à casa de Bruna Biancardi e família ainda segue em investigação pela polícia de Cotia, em São Paulo.