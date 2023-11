Tom Ellis, de Lúcifer, celebra nascimento de quarta filha por barriga de aluguel

Até no mundo dos famosos as famílias não param de aumentar e deixar os internautas para lá de eufóricos. O ator galã da série Lúcifer, Tom Ellis, anunciou, no dia 9 de novembro, o nascimento de sua quarta filha.

A pequena Dolly nasceu de barriga de aluguel e é fruto do relacionamento do artista com sua esposa, Meaghan Oppenheimer.

Nossa filha Dolly Ellis-Oppenheimer nasceu em 8 de novembro, e cinco horas depois de estar viva, ela sozinha encerrou a greve do SAG. Nós amamos ela. Muito obrigado à nossa incrível barriga de aluguel, escreveu na legenda da publicação no Instagram, fazendo referência ao fim da greve de atores de Hollywood.

Tom já é pai de Marnie Mae, Nora e Florence, frutos de antigos relacionamentos.