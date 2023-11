Mauá e Diadema buscam volta de serviços federais

A Prefeitura de Mauá assinou acordo de cooperação com a Receita Federal, anteontem, com o objetivo de retomar os atendimentos na cidade, em posto localizado no Paço Municipal. Com isso, moradores não precisarão mais se deslocar para cidades vizinhas para ter acesso a serviços como regularização de CPF, consulta de CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) e situação da declaração de Imposto de Renda.

A administração pretende instalar o PAV (Ponto de Atendimento Virtual) da Receita na área onde funciona a central de atendimento ao munícipe, na Prefeitura. A gestão do prefeito Marcelo Oliveira (PT) adiantou que dois servidores serão treinados para trabalhar nesse serviço, e que a data de início dos atendimentos do PAV será divulgada em breve.

O termo foi assinado pelo prefeito em encontro com representantes da Receita Federal, entre eles, Alexandre Galardinovic Ribeiro, delegado da unidade de Santo André, além da secretária de Administração e Modernização do município, Cássia Rubinelli, e do secretário de Finanças, Paulo José de Almeida.

INSS

Já em Diadema, o prefeito José de Filippi Júnior (PT) teve reunião com a gerente executiva do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), Dulce Marin, para discutir a reabertura da agência do órgão no município. E demonstrou ter saído otimista do encontro. “Estamos trabalhando juntos para que os munícipes não precisem sair de Diadema para receber atendimento do INSS”, apontou o chefe do Executivo em suas redes sociais.

O INSS de Diadema teve seus serviços interrompidos em 2020, segundo informações do instituto, devido à pandemia de Covid-19 e da inadequação do prédio para realizar os atendimentos.