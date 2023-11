Uber Roteiro desembarca no Brasil; veja como usar

A Uber anunciou a chegada do Uber Roteiro no mercado brasileiro. Com a novidade, usuários podem conectar agendas ao aplicativo.

Com a novidade, os usuários da plataforma poderão conectar seus itinerários disponíveis no Gmail ou na Microsoft ao aplicativo da Uber. Se preferirem, há a possibilidade de adicionar as informações manualmente – e terão uma nova visão sobre seus voos, hotéis e restaurantes, com a possibilidade de reservar deslocamentos com a Uber para aproveitar ainda mais a jornada.

Além disso, os usuários ganharão 10% de cashback em créditos na plataforma sempre que solicitarem uma viagem de Reserve com o Uber Roteiro. Assim que as pessoas conectarem a sua conta de e-mail com a plataforma, a Uber fará o resto, organizando as reservas disponibilizadas em um só lugar para uma viagem sem estresse.

Como usar o Uber Roteiro