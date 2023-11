Professora é barrada em fórum por usar short-saia: 'Indignada'

"Parece que a balança da Justiça pesa de forma desigual para as mulheres". A declaração é da professora Gicelma Chacarosqui, 54, que nesta quarta-feira, 8, foi barrada no Fórum de Dourados, em Mato Grosso do Sul, porque estava usando um short-saia.

Ao Estadão, ela conta que costuma usar a agência bancária do fórum para fazer saques, mas que ontem foi impedida de acessar o edifício pelo segurança que controla a entrada do prédio. A justificativa, segundo a professora, foi que seus "trajes" não eram "adequados". "Não é possível, no século 21, a gente ainda ter esse tipo de normas. Até que ponto essas regras são representativas?", questiona.

Gicelma precisou comprar uma calça para entrar no fórum. O short-saia que usava, segundo ela, batia acima do joelho. "Não era uma coisa fora do comum, indecente, eu já sou avó", conta. "Foi muito desagradável. Eu nunca fui barrada por usar uma saia. Fiquei muito indignada."

A sensação térmica em Mato Grosso do Sul nesta quarta chegou a quase 40 graus. Outras mulheres que passavam pela entrada do fórum se juntaram para defender a professora. "Será que os homens também são tratados dessa forma?"

COM A PALAVRA, O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO DO SUL

A reportagem entrou em contato com o tribunal, por e-mail e telefone, mas não teve resposta até a publicação deste texo. O espaço está aberto para manifestação.