Partido Socialista espanhol garante anistia para separatistas da Catalunha em troca de apoio

O Partido Socialista da Espanha fechou um acordo com o partido separatista catalão para garantir anistia a potencialmente milhares de pessoas envolvidas em uma tentativa fracassada de separação da região, em troca do apoio fundamental do primeiro-ministro interino espanhol, Pedro Sánchez, na formação de um novo governo.

O anúncio foi feito pelo legislador socialista e dirigente do Partido Socialista Santos Cerdán, após confirmar a resolução com o partido separatista comandado por Carles Puigdemont, que fugiu para a Bélgica depois de liderar a tentativa fracassada de independência da Catalunha em 2017.

A decisão aumenta enormemente as hipóteses de Sánchez formar outro governo minoritário de coligação de esquerda. Sánchez, socialista e líder de Espanha desde 2018, ainda precisa do apoio de um pequeno partido da comunidade autônoma espanhola País Basco, mas é provável que o consiga.

Uma anistia tem sido a parte crucial das difíceis negociações levadas a cabo por representantes do governo provisório de esquerda de Sánchez para ganhar o apoio de dois partidos catalães pró-independência. O apoio dos Junts de Puigdemont e do seu partido rival Esquerda Republicana da Catalunha, que deu o seu apoio a Sánchez na semana passada, é vital para que Sánchez seja reeleito primeiro-ministro após uma eleição nacional inconclusiva em julho.