VW fará 2 carros híbridos na fábrica de São Bernardo

A Volkswagen vai desenvolver uma nova plataforma e produzir dois carros híbridos em São Bernardo a partir de 2027. Além disso, os trabalhadores vão ter a estabilidade no emprego estendida por três anos, agora vai até 2028.

As medidas fazem parte do acordo firmado entre a montadora e o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, que ontem foi aprovado pelos trabalhadores durante assembleia na portaria da empresa.

O tratado prevê ainda a criação de 111 postos de trabalho na engenharia e desenvolvimento de produtos para ampliação da motorização híbrida e a efetivação de 150 trabalhadores com contratos temporários (contratados em maio e setembro).

“Este é um acordo que dá longevidade para a fábrica da Anchieta, reposiciona nossa região rumo à reindustrialização e gera as oportunidades de crescimento do setor de autopeças do Grande ABC. Acordo esse extremamente importante para os trabalhadores na Volks, para o Grande ABC e todo o País”, afirmou Wellington Messias Damasceno, diretor administrativo do sindicato e representante dos trabalhadores na Volks.

“A extensão do acordo até 2028 garante não só os investimentos, as cláusulas econômicas e sociais, a efetivação dos novos contratados, como também o futuro dessa fábrica e a garantia de emprego aos trabalhadores e trabalhadoras”, destacou Damasceno.

As negociações contemplaram as cláusulas econômicas como data-base, vale-alimentação, PLR (Participação nos Lucros e Resultados) e a inclusão de cláusulas sociais para os próximos anos. Assim como também prevê mudanças nos parâmetros do PDV (Programa de Demissões Voluntárias) na montadora e da efetivação dos trabalhadores na unidade.

Atualmente a unidade da Anchieta conta com 8.200 trabalhadores, 5.000 na produção.