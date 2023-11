Campos Neto é escolhido como personalidade do ano em inovação no mercado financeiro pela ABBC

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, disse que o foco da instituição que comanda tem sido promover reformas estruturais no sistema financeiro. Ele citou projetos como o Pix, o open finance, a modernização da legislação cambial e o desenvolvimento do Drex, a moeda digital brasileira.

Campos Neto foi homenageado nesta tarde pela Associação Brasileira de Bancos (ABBC) com o prêmio de personalidade do ano em inovação no mercado financeiro.

"Olhando para o futuro, prevemos que esses projetos darão origem a agregadores financeiros, permitindo que os clientes acessem informações e serviços de diferentes bancos usando um único aplicativo", disse em mensagem gravada.

Este aplicativo será, segundo o presidente do BC, não só uma carteira digital, mas também servirá para realização de pagamentos, de investimentos, transferências e compras de ativos.

"Acreditamos que a tecnologia é um dos principais instrumentos para proporcionar à população o acesso a um sistema financeiro mais moderno, competitivo, eficiente e inclusivo", afirmou.