Contas de Atila entram na pauta terça

A presidência da Câmara de Mauá deve pautar para terça-feira a votação das contas de 2020 do ex-prefeito e hoje deputado estadual Atila Jacomussi (SD), rejeitadas pelo TCE (Tribunal de Contas do Estado). A votação acontece na véspera de terminar o prazo regimental para análise, por parte do Legislativo, da contabilidade do Executivo. Pela Constituição Federal, cabe ao Legislativo a palavra final a respeito das contas da Prefeitura - ou seja, a Câmara pode ou não seguir a recomendação do TCE. Para se salvar, Atila precisa ter 16 votos (dois terços da casa). Isso significa dizer que o governo do prefeito Marcelo Oliveira (PT) necessita conquistar somente oito dos 23 vereadores. E, hoje, o Paço detém maioria na Câmara. Essa votação já é tratada nos corredores como uma prévia da eleição.

Prévia da eleição

Prévia da eleição porque o ex-prefeito e hoje deputado estadual Atila Jacomussi (SD) lidera as intenções de voto na corrida eleitoral em Mauá, em uma disputa polarizada contra o prefeito Marcelo Oliveira (PT). Segundo o TCE (Tribunal de Contas do Estado), o último ano de gestão de Atila teve a contabilidade reprovada pela insuficiência de pagamento de precatório e elevado deficit. Caso a Câmara mantenha o parecer do tribunal, Atila corre risco de ser enquadrado na Lei da Ficha Limpa por condenação de órgão colegiado e ficar fora das eleições.

Cenário favorável passado

Por outro lado, o próprio Atila concorreu em 2022 a uma vaga na Assembleia Legislativa com cenários jurídicos adversos. Sua candidatura foi deferida pela Justiça Eleitoral e ele conseguiu retornar ao Parlamento paulista, onde já havia ficado entre 2015 e 2016, ano em que se elegeu prefeito.

Votos cristãos

Conversas nos corredores da Câmara de Santo André apontam que o deputado federal de primeiro mandato Fernando Marangoni (União Brasil) pretende ter como vice alguém ligado ao segmento cristão, caso venha a confirmar sua candidatura à Prefeitura da cidade na eleição do ano que vem. A avaliação é a de que parlamentar teria como objetivo, ao optar por esse caminho, alcançar o apoio de boa parte dos cerca de 35% dos eleitores do segmento.

Enel em Santo André

O caso Enel ainda rende nas Câmaras do Grande ABC. Em Santo André, o vereador Rodolfo Donetti (Cidadania) lembrou do projeto de lei “Energia Legal”, que tem como objetivo estabelecer diretrizes para a atuação da Enel na cidade. “Este projeto visa proteger os cidadãos, garantindo que a empresa forneça um serviço confiável e eficiente, em conformidade com as normas e regulamentações necessárias. É uma tentativa de assegurar que a Enel cumpra suas responsabilidades e preste serviços de qualidade”, pontuou Donetti.

Dèja vu

Mais uma vez a bancada de sustentação do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), se juntou na Câmara para repudiar uma declaração do deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT), que criticou o presidente da casa, Danilo Lima (PSDB), pela licitação do plano de saúde dos servidores do Legislativo. Os parlamentares morandistas protocolaram e aprovaram moção de repúdio ao petista.

Homenagem a Tito Costa

Mas nem só de bajulação a Morando viveu a Câmara de São Bernardo na sessão de quarta-feira. Os vereadores aprovaram projeto de lei que homenageia o ex-prefeito Tito Costa, que morreu no mês passado. A Praça da Matriz, na Rua Marechal Deodoro, agora terá o nome do ex-chefe do Executivo e renomado jurista brasileiro, que teve papel destacado durante a ditadura militar.

Cancelamento

Ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo cancelou sua visita a Diadema para a comemoração dos 40 anos da Assistência Judiciária municipal. A atividade para celebrar a data, porém, permanece: hoje, a partir das 9h, no auditório do Quarteirão da Saúde.