Cantor sertanejo rebate críticas após ser filmado agredindo a mãe: 'Foi reflexo'

Luan, cantor sertanejo da dupla com Marco, rebateu críticas após ser filmado agredindo a própria mãe, Andreia, em um bar. A agressão teria acontecido no último sábado, 4. Veja aqui .

Ao Fofocalizando, programa do SBT, Luan disse que tentou controlar Andreia depois que ela ficou agitada por "beber demais". No vídeo, ele a empurrou e a fez cair e bater a cabeça no chão.

Ainda conforme o depoimento, o cantor afirmou que a mãe começou com as agressões após ele falar "mais firme". O sertanejo pontuou que o empurrão na mãe "foi um reflexo" de defesa. Ele disse estar arrependido da atitude e garantiu ter levado Andreia ao hospital.

O Fofocalizando também divulgou um depoimento da mãe. Na versão de Andreia, ela se culpou pelo ocorrido, disse que toma remédio controlado e que o agrediu por estar muito bêbada.

O Estadão tentou contato com a Polícia Civil (PC) de Goiás para saber se o caso será investigado e para confirmar que ambos foram convidados a depor informalmente, mas não responderam à solicitação. O espaço segue aberto.