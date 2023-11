Caetano Veloso homenageia Gal Costa após um ano de morte da cantora: Impossível aceitar

Um ano sem Gal Costa! Caetano Veloso, cantor e parceiro musical da cantora, lamentou um ano da perda da amiga em um texto emocionante que publicou em suas redes.

Confira a mensagem:

Hoje faz um ano que Gal morreu. Nem acredito. É como se tivesse sido ontem, é como se não tivesse sido. Emissão de voz que já era música antes de ela entrar um tanto nalguma música. Não dá pra medir, não dá pra entender. No filme que Dandara e Lô fizeram ri e chorei lembrando os começos. Agora, ela ter ido embora não metabolizo. Já faz um ano que o mundo não tem Gal? Impossível aceitar.

Os dois além de parceiros na música, eram muito amigos na vida. A cantora o considerava seu irmão, de tão próximos que eram. A colaboração mais conhecida dos dois é a canção Baby, que ficou muito conhecida na voz de Gal e foi escrita por Caetano. Além de Da maior importância, Minha Voz Minha Vida e Meu Bem, Meu Mal.

Gal morreu no dia 9 de novembro de 2022, em decorrência de um infarto fulminante e deixou uma ferida no mundo da música, principalmente no MPB.