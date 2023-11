No Brasil para turnê com RBD, Dulce María celebra aniversário de casamento: Te amo para sempre

Viva o amor! Dulce Maria está no Brasil para os shows com o RBD, e durante a preparação para subir ao palco na cidade do Rio de Janeiro, a cantora aproveitou para celebrar quatro anos de casamento com o marido, Paco Álvarez.

Em suas redes sociais, Dulce abriu o álbum de fotos do casório e rasgou elogios ao amado:

Faz hoje quatro anos que me casei com o homem mais incrível, um homem forte, mas cheio de empatia, amor, paciência, compreensão, um pai amoroso, protetor, divertido. Agradeço a Deus por sua vida e por ter nos encontrado no momento exato para caminhar e criar uma vida juntos, uma família linda e realizar tantos sonhos juntos, vejo Maria Paula e vejo nosso amor transcendido. Obrigada por me amar como eu sou, nas boas e más.

E encerrou:

Feliz aniversário meu amor, que Deus nos dê saúde e muitos anos para que possamos continuar compartilhando a vida juntos. Te amo para sempre!!!