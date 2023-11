Lucão aposta em desempenho 100% do Guarani na reta final e em acesso para a Série A

Após crescer no segundo turno, o Guarani vem oscilando na reta decisiva da Série B do Campeonato Brasileiro. Sem vencer há cinco jogos e sem balançar as redes nos últimos quatro, precisa de uma campanha perfeita nos últimos três jogos, para seguir brigando pelo acesso. O zagueiro Lucão confia para conquistar o objetivo do clube.

Nas últimas três rodadas, o Guarani terá dois confrontos diretos. Começando pelo Criciúma, na próxima terça-feira, às 19h, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. Além disso, ainda encara o lanterna ABC e encerra a Série B, que pode se tornar em uma final, contra o Atlético-GO, em Goiânia.

"Enquanto houver chance matemática, vamos lutar até o fim. O nosso grupo acredita no acesso e podemos mudar esse cenário com uma vitória já contra o Criciúma. Vamos continuar acreditando até o final", disse Lucão, em entrevista coletiva.

Além de vencer os três jogos restantes, o Guarani ainda terá que secar por pelo menos um tropeço de outros concorrentes, como Mirassol, Sport, Juventude e Novorizontino. Atualmente, o Guarani é oitavo colocado com 56 pontos. O Atlético-GO, primeiro time dentro do G-4, tem 60, empatado com Juventude e Criciúma, terceiro e segundo colocados, respectivamente. Novorizontino e Mirassol estão na frente do time campineiro nessa briga, com 57 pontos. O Sport é o quinto com 59.

O Guarani chegou a ser o vice-líder da Série B e estava no G-4 até a 32ª rodada, quando começou a sequência negativa, sem vitórias.

"Eu preciso ser direto e realista sobre o que estamos vivendo. A gente entende que precisa melhorar muito, porque o nosso desempenho nos últimos cinco jogos foi abaixo do que podemos apresentar. Esse é o ponto chave. Vamos melhorar o nosso desempenho para voltar a vencer", disse o defensor.

Para o confronto decisivo, o técnico Umberto Louzer não contará com o zagueiro Alan Santos, expulso contra o Londrina. Retornando de suspensão, Lucão fará a dupla de zaga com Alvariño. Também volta ao time titular o goleiro Pegorari, também retornando de gancho, enquanto Régis e Wálber foram liberados pelo departamento médico e devem iniciar no banco de reservas. Um dos destaques na temporada, Bruno José é dúvida com uma lesão no pé. Tem sido poupado, mas vai para o jogo decisivo de terça-feira.