Mauro Vieira volta a falar com ministro de Israel para tentar liberar brasileiros em Gaza

O ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, voltou a conversar nesta quinta-feira, 9, com o governo israelense para tentar liberar a passagem dos brasileiros que estão na Faixa de Gaza.

O governo do Brasil tenta trazer de lá 34 brasileiros que pediram para ser repatriados depois da escalada do conflito entre Hamas e Israel. Para isso, precisa de um acordo com os governos israelense e egípcio - o Egito já está recebendo quem deixa Gaza.

Vieira falou por telefone com o ministro das Relações Exteriores de Israel, Eli Cohen. De acordo com o Itamaraty, foi o quarto contato entre eles para discutir o assunto.