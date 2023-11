Bruna Marquezine diz que se orgulha de Anitta e seu sucesso: -É ótimo vê-la conquistando coisas incríveis dentro e fora do país

Bruna Marquezine está se tornando cada vez mais internacional! Nos últimos dias, a atriz deu uma entrevista ao canal do Youtube Condé Nast Traveler e foi questionada sobre algumas artistas brasileiras, como Gisele Bündchen, Fernanda Montenegro e é claro, sua amiga Anitta.

A protagonista do filme Besouro-Azul exaltou a cantora quando destacou feito de atingir o topo do Spotify com a música Envolver, em 2022. E explicou que mesmo que as músicas da cantora atualmente estejam mais para o Pop, Anitta é a rainha do funk, exaltou Bruna.

E enquanto elogiava a amiga, Bruna fez uma declaração inusitada sobre a cantora de Girl From Rio:

-No Brasil, Anitta é um ícone e seu bumbum é outro, brincou.

E também admitiu que tem orgulho da cantora:

-É realmente ótimo vê-la conquistando coisas incríveis dentro e fora do país.