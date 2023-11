Continuação de Divertidamente ganha teaser e introduz novas emoções

A Ansiedade chegou - literalmente! Divertidamente 2, sequência da animação de sucesso da Pixar, ganhou seu primeiro teaser completo nesta quinta-feira, dia 09. A prévia introduziu uma nova emoção que estará presente na mente de Riley: a Ansiedade, que se juntará à Alegria, Tristeza, Raiva, Nojinho e Medo.

No teaser da continuação, vemos que Riley está crescendo e, por isso, é hora de passar por uma reforma interna. Ainda mais, a prévia mostra as emoções lidando com as novidades que chegam com o crescimento de sua humana e da nova emoção.

No novo filme, a personagem Ansiedade será dublada pela talentosa Maya Hawke, filha dos atores Ethan Hawke e Uma Thurman. A atriz já participou de produções de sucesso da Netflix como Stranger Things, Rua do Medo: 1994 e Justiceras.

A estreia de Divertidamente 2 está prevista para junho de 2024, segundo legenda da divulgação de um novo cartaz para a produção, que ainda diz: Grandes mudanças. Novas emoções.