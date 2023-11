Confira a Agenda Cultural deste fim de semana no Grande ABC

O Diário separou as principais atrações culturais da região para os próximos dias. Veja aquela que acontece perto da sua casa ou a que você estava esperando acontecer.



DIADEMA

Há 22 anos, Diadema realiza a Kizomba – Festa da Raça, que celebra a cultura negra. Neste ano, a atividade terá uma atração especial e que tem trazido para a pauta nacional o debate sobre o racismo nas artes: o ator Aílton Graça.Protagonista do filme Mussum, o Filme, Aílton Graça venceu recentemente o Prêmio Kikito, maior honraria do cinema brasileiro, dando vida ao humorista Mussum e resgatando um período no qual a cor da pele era motivo de piadas em Os Trapalhões. Mas a escolha de Aílton para a Kizomba deste ano vai além do sucesso que ele tem feito nas telonas.

MAUÁ

Um lindo ônibus-teatro colorido e alegre circula o país levando conhecimento, informação e diversão ao público infantojuvenil – é o BuZum!, com sua trupe que dá vida a bonecos engraçados e inteligentes.

Em novembro, a cia. de teatro de bonecos BuZum! volta a Mauá, gratuitamente, com o espetáculo O Grande Perigo, que narra a história de uma tartaruga em perigo por conta dos maus tratos que o meio-ambiente vem sofrendo.

SÃO CAETANO DO SUL

Com destaque do Grande ABC, a SPFW (São Paulo Fashion Week) N56 acontece de 8 a 12 de novembro e encerra o Festival SPFW+ ORIGENS, que compõem uma trilogia que se iniciou em 2021. Este ano, o SPFW mais uma vez abraça as transformações da sociedade e reafirma a força do coletivo para ressignificar padrões e realidades, reconhecendo a cultura como agente social, libertador e transformador. De São Caetano, Rafael Caetano apresenta a coleção Coração Selvagem nas passarelas, no dia 9, com inspiração no cantor cearense Belchior.



Hip Hop Fest - 50 Anos de Cultura (Ribeirão Pires)

O evento contará com Batalha de MC''s - "Torneio das Batalhas"; apresentação de breaking, expo arte de Grafitti, DJs convidados; expo arte Boombox Brasil e pocket show de rap. Entre as atrações estão os rappers Thaíde e Haikais.

Data: este domingo (12), a partir das 13h.

Local: Praça Central da Vila do Doce (Rua Boa Vista, s/n).

Show Natiruts, Maneva e Djonga (São Bernardo)

As apresentações de reggae custam de 70 a 230 reais. Os ingressos podem ser adquiridos em: https://estancia.com.br/shows-programacao/natiruts-maneva-e-djonga-arena-9673#compre-seu-ingresso

Data: esta terça (14), às 20h.

Local: Estância Alto da Serra (Estrada Névio Carlone, 3).



Festival Multicultural e Feira de Brechós (Santo André)

No Festival serão mais de 40 expositores dos ramos de artesanato, gastronomia, artes plásticas, moda, produtos naturais entre outros segmentos da economia criativa de Santo André e da região do ABC.

A Feira contará com a participação de cerca de 40 empreendedores locais. Entre eles, brechós, artesanatos, acessórios, discos de vinil e espaço de gastronomia. Uma das atrações será a concorrida arara ‘Trocaria’, destinada à troca gratuita de até cinco peças de roupas. A entrada é grátis.

Data: festival neste sábado (11), das 11h às 17h. E no domingo (12), das 10h às 17h, a feira.

Local: Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes (Rua Senador Fláquer, 110 – Centro).



Cake Fest (Mauá)

O congresso de confeitaria e festas conta com expositores e aulas gastronômicas. O evento arrecada como ingresso 1 kg de alimento, devido o viés social de arrecadar alimentos a um natal sem fome na cidade.

Aos interessados, também a opção de compra um ''passaporte vip'', com direito a aulas e palestras com certificados e brindes. O site para aquisição é o: https://www.sympla.com.br/evento/arena-vip-cake-fest-maua-2023/2023284?referrer=l.instagram.com.

Data: de sábado a segunda-feira, às 10h.

Local: Teatro Municipal de Mauá (Rua Nadir Alves, 353 - Vila Noemia).



Sarau Cultural (São Bernardo)

Em alusão ao mês da consciência negra, marcarão presença no dia o Blackalquimista e DJ Simão Malungo.

Data: este sábado (11), a partir das 16h.

Local: CREC Pauliceia (Rua Francisco Alves, 460)



Atrações na Chácara Silvestre (São Bernardo)

O dia começa às 9h com aula de yoga, seguindo às 10h para zumba. Às 11h, a vez é do Samba Rock. O casarão histórico fica aberto das 10h às 16h, enquanto a partir das 15h ocorre aula e roda de capoeira do núcleo de desenvolvimento e cultura Capoeira Kambá.

Data: este domingo (12).

Local: Avenida Wallace Simonsen, 1.800 - Nova Petropólis.



36ª Feira de Saberes (São Bernardo)

Em abertura à semana da consciência negra, às 10h se inicia a Capoeira de Angola, às 10h30 é a vez da Oficina de Chás Terapêuticos da Manhã. Já à tarde, 12h, se inicia uma oficina de Abayomi (amuletos); 13h há contação de história com pintura; 14h, oficina de Turbantes; 15h, é a vez da roda de conversa com mulheres negras (escrita, fala, versos e rima). Por fim, às 17h30 a programação se encerra com a vivência musical com "Mulheres do ABC, o Bloco".

Data: este sábado (11), a partir das 10h.

Local: Biblioteca Monteiro Lobato (R. Dr. Fláquer, 26 - Centro).



Encontro da cultura surda e uso de Libras (São Bernardo)

Sem cobranças, serão transmitidos detalhes sobre a cultura surda e noções básicas da Língua Brasileira de Sinais.

Data: nas sextas-feiras dos dias 10, 17 e 27, sempre às 10h.

Local: Avenida Araguaia, 284 - Riacho Grande.



Conversation Club (São Bernardo)

Mais um encontro da roda de conversa em inglês com um tema diferente por mês. Para aqueles que querem se aperfeiçoar na conversação e conhecer a cultura norte-americana.

Data: este sábado (10), às 15h30.

Local: Biblioteca Érico Veríssimo (Rua Francisco Alves, 460 - Pauliceia).



Peça O Pum de Micura (Ribeirão Pires)

Entrada gratuita para a primeira e demais apresentações da 24ª Mostra de Teatro da cidade, com elenco de diversas faixas etárias. No enredo, o personagem Micura invade a casa de Rafa para tratar de um assunto sério: Manancial.

Data: esta quinta-feira (9), às 20h.

Local: Anfiteatro Municipal Arquimedes Ribeiro (Rua Diamantino de Oliveira, 218 - Jd. Pastoril).



Peça Afasta de mim esse CALE-SE (Ribeirão Pires)

Depois de 55 anos, jovens artistas relembram a História, com uma encenação que remonta o ano de 1968 em manifestações proibidaas, arte censurada e artistas exilados.

Data: esta sexta e no sábado (10 e 11), às 20h.

Local: Anfiteatro Municipal Arquimedes Ribeiro (Rua Diamantino de Oliveira, 218 - Jd. Pastoril).



Peça ''Um gatilho chamado amor'' (Ribeirão Pires)

Inspirado na história de ngela Diniz e seus amores, um grupo de jovens estudantes de teatro começam a fazer perguntas sobre como deixar o amor pode deixar de apertar o gatilho.

Data: este domingo (12), às 20h.

Local: Anfiteatro Municipal Arquimedes Ribeiro (Rua Diamantino de Oliveira, 218 - Jd. Pastoril).



1ª Cãominhada do Colégio São José (Ribeirão Pires)

O evento que promete unir a comunidade em prol da saúde, do bem-estar e da causa animal.

Data: este domingo (12), a partir das 9h.

Local: Paço Municipal (Rua Miguel Prisco, 288 - Centro).



Exposição Universos de Clarice (Ribeirão Pires)

A ideia é que a mostra receba estudantes da rede municipal de ensino, mas que também seja vista por pessoas que não tiveram a oportunidade de apreciar a exposição no (Centro Histórico Literário) Ricardo Nardelli e foi um dos sucessos da FLIRP 2023 (Feira Literária de Ribeirão Pires).

Data: a partir desta sexta (10).

Local: EMARP (Escola de Música e Artes de Ribeirão Pires), na R. Yutaka Ishihara, 218 - Pastoril.



Sábado com Dança voltada ao Hip Hop (Ribeirão Pires)

O evento abre espaço para coletivos, companhias, escolas e oficinas de dança, e receberá, ainda, música ao vivo com os DJs Rafa Rodney e Léo L.A, do projeto do Cul.tiva, coletivo de artistas que promovem o fomento do cenário cultural da cidade por meio do hip-hop.

Data: este sábado (11), às 15h.

Local: Vila do Doce (Rua Boa Vista S/N).



Exposição ''Coleção feminismos plurais'' (São Bernardo)

O livro a ser debatido é o ‘Lugar de fala’, de Djamila Ribeiro, lançado em 2017 e dando o pontapé inicial para uma série de livros com recortes tanto raciais como de gênero, exploração, encarceramento, entre outras questões pela equipe da Bibliotech.

Data: neste sábado (4), às 16h.

Local: Fábrica de Cultura SBC (Av. Armando ítalo Setti, 80 - Baeta Neves).



Zumba Fest (Mauá)

A atividade para queimar calorias com música e dança ocorrerá gratuitamente no parque.

Data: este domingo (12), a partir das 9h.

Local: Parque da Juventude (Rua Francisco Ortega Escobar - Vila Noêmia).



Beer Burger Music (Mauá)

Pet friendly, o evento reunirá em quatro dias de festa cervejarias da região.

Data: desta quinta a domingo (2 a 5).

Local: Av. Barão de Mauá, 2005 - Jardim Maringá.