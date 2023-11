Zac Efron reage ao desejo de Matthew Perry para interpretá-lo em cinebiográfico: - Ficaria honrado

Durante a estreia de seu mais novo filme, The Iron Claw, Zac Efron foi questionado sobre a possibilidade de interpretar o ator Matthew Perry ? com quem trabalhou em 2009, no filme 17 Outra Vez ? em um filme biográfico.

O protagonista de High School Musical disse que o colega foi um mentor para ele e declarou que aprendeu a fazer comédia com Perry, que morreu no dia 28 de outubro de 2023, em sua casa, na cidade de Los Angeles, Estados Unidos.

- Estou honrado em saber que ele estava pensando em mim para interpretá-lo. Veremos. Eu ficaria honrado em fazer isso, disse o ator à revista People.

- Quando estávamos filmando 17 Outra Vez, foi tão surreal para mim olhar e vê-lo lá. Porque aprendi muito com ele, com toda a sua vida, revelou o ex-astro da Disney.

Em 2022, Efron recusou estrelar em um filme que a eterna estrela de Friends escreveu, como contou Perry à Pop Culture Spotlight. O ator contou que o longa apresentaria Zac novamente interpretanto uma versão mais jovem da personagem de Matthew.