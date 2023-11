Liverpool poupa titulares, perde do Toulouse e adia classificação às oitavas da Liga Europa

O Liverpool desperdiçou a primeira oportunidade de se garantir direto às oitavas de final da Liga Europa. Nesta quinta-feira, com escalação repleta de reservas, os comandados de Jürgen Klopp perderam do Toulouse, por 3 a 2, no Estádio Municipal de Toulouse. Um triunfo daria a vaga sem necessidade de passar pelos playoffs com um terceiro colocado da Liga dos Campeões.

Mesmo com o tropeço, o time inglês se mantém isolado na liderança do Grupo E, dependendo somente de suas forças. Com 9 pontos, pode garantir a classificação com uma rodada de antecedência. Precisa ganhar, no dia 30, do LASK, em Anfield, e torcer para que os franceses, com sete pontos, não superem o Union Saint-Gilloise, na Bélgica.

Líder isolado e com 100% de aproveitamento após três rodadas, o Liverpool entrou em campo com somente dois titulares: Gomez e Mac Allister. Van Dijk e Gravenberch, com problemas clínicos, nem relacionados foram, enquanto os demais ficaram no banco.

Mesmo com escalação alternativa, o Liverpool foi melhor nos primeiros minutos e criou boas chances. O goleiro Restes trabalhou bem e evitou que os ingleses saíssem em vantagem e ainda celebrou quando Donnum roubou a bola de Tsimikas, avançou e bateu sem chances para Kelleher, colocando os franceses em vantagem com 35 minutos.

Klopp se rendeu a alguns titulares e voltou para a segunda etapa com Mohammed Salah, Szoboszlai e Alexander-Arnold para buscar reação e pela manutenção da invencibilidade na competição. Mas quem ampliou foram os mandantes. Logo aos 4 minutos, Dallinga ganhou de Arnold e bateu no canto para ampliar. A arbitragem, porém, invalidou o gol, dando falta do atacante, que ficou revoltado com o lance. Ele calçou o defensor.

A segunda oportunidade do camisa 9, contudo, valeu. Aos 12 minutos, foi a vez de os franceses roubarem a bola de Luís Díaz. Sierro serviu Dalling, que dominou e girou rápido. A bola bateu na trave antes de entrar, para enorme festa. Por impedimento, o Toulouse ainda teve outro gol anulado.

O Liverpool descontou em jogada atrapalhado da defesa francesa. O cruzamento não chegaria em Salah, com dois zagueiros e o goleiro na lance. Mas eles não se entenderam, a bola bateu em Casseres e foi contra as próprias redes. Não deu nem tempo para os ingleses comemorarem. Dois minutos depois, Kelleher espalmou o chute de Suazo e Magri aproveitou o rebote, deixando os franceses em situação tranquila.

O belo gol de Diogo Jota, aos 44 minutos, após passar por dois marcadores em arrancada, reanimou os ingleses, que buscaram a igualdade até o fim dos sete minutos de acréscimos. No último lance, em bate-rebate, o zagueiro Quansah igualou o placar, mas um toque no braço do argentino Mac Allister na origem da jogada acabou invalidando o gol após consulta ao VAR.

No outro jogo da chave, o LASK fez 3 a 0 no Union Saint-Gilloise, na Raiffeisen Arena, na Áustria, e somou seus primeiros três pontos na chave. O time belga permaneceu com quarto, na terceiro posição.

DEMAIS RESULTADOS

O Ajax (2 pontos) continua sua campanha decepcionante na temporada. Mesmo em Amsterdã, levou 2 a 0 do Brighton (7) no Grupo B, permanecendo na lanterna. Na chave F, o Villarreal (6) fez 2 a 1 no lanterna Maccabi Haifa (1) e o líder Rennes (9) passou pelo Panathinaikos (4) com 3 a 1.

No Grupo G, o Servette (4) fez 2 a 1 no Sheriff (1) nos acréscimos, enquanto o Slavia Praga (9) assumiu a ponta ao fazer 2 a 0 na Roma (9) de José Mourinho. Por fim, pela chave H, o Bayer Leverkusen (12) manteve a campanha perfeita ao ganhar pela quarta vez seguida, desta vez do Qarabag (6), fora de casa, por 1 a 0, com gol de pênalti de Boniface aos 49 do segundo tempo.