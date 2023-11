O aguardado tema para o MET Gala 2024 é anunciado: O despertar da moda

Vem aí! Com data marcada para o dia 6 de maio de 2024, o tão aguardado tema do MET Gala foi anunciado na última quarta-feira, dia 08. Sleeping Beauties: Reawakening Fashion ou, em tradução livre, Belas Adormecidas: O Despertar da Moda, será a temática da próxima edição de um dos eventos mais aclamados da indústria da moda.

A notícia foi divulgada pelo Metropolitam Museum of Art, da cidade de Nova York, Estados Unidos, onde o evento acontece anualmente. Em uma mistura de moda, celebridades, looks certeiros (e outros nem tanto), o MET Gala tem o costume de unir diversos públicos ano após ano que aguardam ansiosamente pelos outfits que passarão pela famosa escada do MET naquele ano. E, claro, aguardam também toda a fofoca que sai da after-party exclusiva para convidados.

Já a exposição do Costume Institute, filial do museu focada em moda e figurino e que recebe doações anuais do dinheiro arrecadado com o MET, contará com mais de 250 itens retirados da coleção permanente. A exposição promete trazer mais de 400 anos de história da moda com criações de nomes como Dior, Givenchy e Schiaparelli.

O MET Gala tornou-se uma celebração muito amada que, tradicionalmente, marca a abertura da exposição anual de moda do instituo. Segundo informações divulgadas pela revista Vogue US, o diretor e CEO francês do MET, Max Hollein, afirmou que:

Este show inovador vai ultrapassar os limites da nossa imaginação e nos convidar a experimentar muitas facetas de uma obra, a aprender mais sobre sua história e, em última análise, a ganhar uma visão mais profunda de sua beleza.