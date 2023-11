Versão musical de Meninas Malvadas ganha trailer com participação de Tina Fey e diversas referências

Elas voltaram mesmo! A nova adaptação musical de Meninas Malvadas ganhou seu primeiro trailer e pôster na última quarta-feira, dia 8. O filme que está previsto para chegar aos cinemas brasileiros no dia 11 de janeiro de 2024 está cheio de referências do sucesso de 2004 pelo que foi mostrado no trailer!

O clássico filme dos anos 2000 que serviu de inspiração para o musical conta a história de Cady Heron (Lindsay Lohan), uma garota que sempre estudou em casa e, pela primeira vez, decide encarar o ensino médio em uma escola.

A trama envolve um grupo de patricinhas - as meninas malvadas -, uma dupla de amigos icônica e, é claro, o galã estrelado por Jonathan Bennett. O sucesso é tanto que até hoje a frase nas quartas usamos rosa é muito falado entre as pessoas.

No trailer já é possível ver um elenco muito bem pensado! Como Tina Fey, que interpretou a professora de matemática no filme original e também é a criadora do universo de Meninas Malvadas. Além disso, foi revelado as novas caras para as protagonistas Cady e Regina George - interpretada por Rachel McAdams na antiga versão - Angourie Rice e Renée Rapp, respectivamente. O novo galã do longa, será interpretado por Christopher Briney, o Conrad em O Verão Que Mudou Minha Vida

O pôster é estampado pela nova Regina George com um olhar de menina má!