ASUS Zenfone 10 chega ao mercado brasileiro por R$ 6 mil

A ASUS anunciou a chegada do novo ASUS Zenfone 10 no Brasil. Ele é equipado com processador Snapdragon 8 Gen 2, até 16 GB de memória RAM LPDDR5X e uma tela de AMOLED de 5,9” – que alcança até 144 Hz de taxa de atualização, em jogos compatíveis ativados pelo aplicativo Game Genie.

Desempenho

O ASUS Zenfone 10 foi projetado para operar sem esforço com uma só mão. Ele possui um processador Snapdragon®8 Gen 2 e ainda inclui memória RAM LPDDR5X de alto desempenho, além da tecnologia de armazenamento UFS 4.0.

A tela AMOLED de 5,9” permite boa experiência visual, possibilitando jogar com até 144 Hz de taxa de atualização, títulos compatíveis e ativados pelo aplicativo Game Genie, ou mesmo relaxar assistindo filmes com cores mais precisas e realistas.

A ASUS também trouxe ao Zenfone 10 ainda mais recursos avançados de IA para elevar a experiência do usuário. De ajustes avançados de UI (Interface do Usuário), até recursos inteligentes de câmera, o ASUS Zenfone 10 se adapta às necessidades e preferências do usuário e ajuda a tornar cada interação mais rápida e intuitiva.

Dia a dia

Equipado com processador e componentes de baixo consumo de energia, a duração da bateria do ASUS Zenfone 10 foi melhorada em até 12,9%, mesmo mantendo a mesma capacidade de bateria de 4.300 mAh de seu antecessor.

O smartphone ainda foi atualizado com um novo recurso HyperCharge de 30 W para desempenho máximo de carregamento. O ASUS Zenfone 10 agora suporta carregamento sem fio por meio de qualquer carregador wireless, compatível com padrão Qi.

Além disso, o ASUS Zenfone 10 está disponível em uma variedade de cores — são quatro opções no total, Aurora Green, Eclipse Red, Midnigh Back e Starry Blue. As versões, Aurora Green e Eclipse Red, foram desenvolvidas considerando o pilar de sustentabilidade da ASUS.

Em sua produção, foram incorporados materiais de policarbonato de base biológica ecologicamente corretos. Este material de base biológica reduz em 50% o uso de petroquímicos, ajudando na missão da ASUS de minimizar a pegada de carbono.

Fotos ainda melhores

O sistema de câmera do ASUS Zenfone 10 também foi atualizado, incorporando o mais recente estabilizador Gimbal híbrido 2.0 de 6 eixos e novos algoritmos para melhor estabilidade em vídeos. Os recursos de selfie também foram bastante aprimorados, com uma câmera frontal de 32 MP, que apresenta um sensor RGBW e pixels maiores, de 1,4 µm, para uma excelente captura de imagens com pouca luz.

Além dos recursos superiores de estabilização contra tremores e solavancos, o smartphone foi atualizado com a nova tecnologia EIS adaptável, que usa o giroscópio integrado para detectar movimentos, permitindo ajustes dinâmicos no tamanho do campo de visão e mantendo os vídeos sempre estáveis.

A experiência fotográfica foi aprimorada ainda mais com o modo Light Trail. Essa função fotografa a movimentação de objetos e luzes, permitindo fotos artísticas, como de carros no trânsito, do fluxo de água de uma cachoeira, ou mesmo de um show de luzes. Isso acontece devido à abertura contínua do obturador da câmera, por até oito segundos.

No ASUS Zenfone 10, fotos espontâneas também ficarão mais fáceis, graças à presença do Quick Shot. Com essa função, o usuário pode capturar fotografias instantâneas — mesmo com o telefone bloqueado — com um duplo toque na tecla de volume.

Disponibilidade

O ASUS Zenfone 10 está disponível na Loja ASUS, com o preço a partir de R$ 5.999. A opção de pagamento por PIX ainda oferece 10% de desconto e a loja aceita parcelamentos em até 12 vezes sem juros.