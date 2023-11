Engage Experience: evento de tecnologia tem inscrições gratuitas abertas

Estão abertas as inscrições para o Engage Experience 2023. O evento é promovido pela Ingram Micro Brasil, subsidiária de um dos principais distribuidores globais de TI.

Em sua quinta edição, o maior encontro nacional sobre inovação, tecnologia e negócios da distribuição de TI acontece em 22 de novembro, das 9h às 19h30, em São Paulo. Para se inscrever gratuitamente, os interessados podem clicar aqui.

Com expectativa de público de mais de 2 mil participantes, o dobro da edição passada, o Engage Experience 2023 reunirá líderes do mercado de TI que vão compartilhar suas visões sobre futuro e inovação do setor, além de oferecer insights valiosos sobre Cloud, Segurança Cibernética, IoT e Data Centers para o crescimento dos negócios.

Segundo Welington Sousa, diretor de Marketing, CX e BI da Ingram Micro Brasil, a edição de 2023 traz algumas novidades.

“Este ano, estamos trabalhando em um evento mais sustentável, utilizando materiais recicláveis e outros elementos sustentáveis com o objetivo de promover a conscientização e a importância de ser uma empresa com foco em ESG. Também teremos algo em torno de 30 patrocinadores, um número recorde para um evento da Ingram Micro no Brasil, o que mostra todo o nosso potencial de atrair os fabricantes para esse encontro com nossos clientes”, diz Sousa.

A trilha de conteúdo do Engage Experience 2023 apresentará alguns dos mais requisitados palestrantes do país. Entre os confirmados estão o professor doutor da ECA-USP, Clóvis de Barros Filho; Murilo Gun, um dos pioneiros da internet no Brasil; Gustavo Loyola, doutor em economia e diretor presidente da Tendências Consultoria e a jornalista Christiane Pelajo.

“Com certeza será um verdadeiro despertar para um mundo que é sempre diferente e que exige uma fluidez nunca antes vista. Estou realmente ansioso para ver tudo isso acontecendo. Também teremos um show surpresa de encerramento, mas esse eu não posso revelar agora. Em breve faremos esse anúncio e tenho certeza de que muita gente vai se surpreender”, comenta Sousa.

O VP & Brazil Chief Executive da Ingram Micro, Flávio Moraes Jr., fará a abertura do evento. Victor Baez, executivo Global da Ingram Micro, também fará uma apresentação. Além deles, o encontro contará com a participação de executivos de grandes marcas, como:

AWS,

Apple,

Barco,

Benq,

BigID,

Cisco,

Dell,

DropBox,

Jabra,

Fortinet,

Genesys,

HP,

Honneywell,

Wacon,

IBM,

Intel,

Jabra,

Lenovo,

Microsoft,

Opentex,

Sophos,

WMware,

Zebra e muitas outras.

Também estão programadas demonstrações ao vivo de produtos e soluções tecnológicas. Mais informações sobre o Engage Experience 2023 podem ser encontrados aqui.

Serviço – Engage Experience 2023