Quais histórias são contadas nos livros proibidos em Santa Catarina? Conheça as obras

O governo de Santa Catarina elaborou uma lista de livros que devem ser banidos em escolas do Estado. A informação foi confirmada pelo Estadão nesta quarta-feira, 8. Na terça, 7, o governo distribuiu um ofício circular determinando a retirada das obras de escolas públicas.

Ao todo, nove livros aparecem na lista. Dentre eles, está um sucesso de Stephen King, It: A Coisa. Também figuram as obras Laranja Mecânica, de Anthony Burgess, que deu origem ao filme dirigido por Stanley Kubrick, e Os 13 Porquês, de Jay Asher, que gerou uma série na Netflix.

A lista dos livros inclui ainda O Diário do Diabo: Os segredos de Alfred Rosenberg, o maior intelectual do nazismo, que revela detalhes sobre o regime extremista de Adolf Hitler e o Terceiro Reich. Os títulos Os 13 Porquês, que gira em torno das consequências do suicídio, e A Química Entre Nós, que fala sobre amor e sexo a partir dos olhares da psicologia e da neurociência, também foram recolhidos pela Secretaria de Educação de Santa Catarina.

Confira todos os títulos:

> A química entre nós (Larry Young e Brian Alexander)

> Coração Satânico (William Hjortsberg)

> Donnie Darko (Richard Kelly)

> Ed Lorraine Warren: demonologistas - arquivo sobrenaturais (Gerald Brittle)

> Exorcismo (Thomas B. Allen)

> It: A coisa (Stephen King)

> Laranja Mecânica (Anthony Burgess)

> Os 13 Porquês (Jay Ascher)

> O diário do diabo: Os segredos de Alfred Rosenberg, o maior intelectual do nazismo (Robert K. Wittman e David Kinney)

"Determinamos que as obras listadas sejam retiradas de circulação e armazenadas em local não acessível à comunidade escolar. Em breve enviaremos novas orientações", diz o ofício. O documento é assinado pelo supervisor regional da Educação, Waldemar Ronssem Júnior, e pela integradora Regional de Educação, Anelise dos Santos de Medeiros.

Ao Estadão, a assessoria governo de Santa Catarina afirmou que os livros foram comprados e distribuídos em uma gestão anterior, mas não estão de acordo com o cronograma pedagógico atual para as séries iniciais.

Segundo o órgão, uma criança do ensino fundamental teria levado um desses livros para casa e a mãe questionou a disponibilidade dele pela escola.

Ainda de acordo com o governo, o recolhimento teria como objetivo removê-los dos primeiros anos do ensino fundamental e redistribuí-los para os anos finais e para o ensino médio. O órgão não apresentou um prazo para essa redistribuição, mas indicou que "deve ser logo".

Em suas redes sociais, o governador Jorginho Mello criticou a educação a nível federal nesta terça-feira, 7. O destaque foi para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Mello afirmou que a "agenda ideológica domina a pauta na educação federal", ao mesmo tempo em que disse que "em SC estamos preservando nossos valores e investindo pesado no futuro das crianças e dos jovens". Ele não falou sobre a lista de livros removidos das escolas em seu Estado.

Veja as sinopses dos nove livros proibidos em escolas de Santa Catarina

A química entre nós - Larry Young e Brian Alexander (Ed. Best Seller)

O livro une o neurocientista e professor de psiquiatria na Emory University School of Medicine Larry Young e o jornalista Brian Alexander para desvendar os "mistérios" do amor. Juntos, os dois fazem um compilado de tudo o que a ciência sabe sobre temas que envolvem amor, paixão e sexo, como atração física, ciúmes e infidelidade. A química entre nós é publicado pela Editora Best Seller.

Coração Satânico - William Hjortsberg (Ed. Darkside)

Em 1987, o livro chegou a ganhar uma adaptação estrelada por Mickey Rourke e Robert De Niro nos cinemas. A obra, considerada um dos maiores clássicos da literatura dark e o romance mais importante de William Hjortsberg, mistura terror e histórias de detetive.

Coração Satânico chegou a ficar uma época fora de catálogo no Brasil, mas voltou a ser publicada pela Editora Darkside em 2017. No livro, o autor une suspense e temas considerados tabu.

Donnie Darko - Richard Kelly (Ed. Darkside)

Donnie Darko dá nome a um famoso filme de Richard Kelly, lançado em 2001, mas o livro publicado pela Editora Darkside não é a obra que deu origem ao longa. O livro traz, na íntegra, o roteiro original com detalhes da trilha sonora do filme, que inclui músicas de Tears For Fears e Echo and the Bunnymen.

A trama, que se passa na véspera do Dia das Bruxas, conta a história de um adolescente com sintomas de sonambulismo e esquizofrenia. O protagonista escapa da morte após uma turbina de avião cair em seu quarto e passa a ter alucinações com Frank.

Ed & Lorraine Warren. Demonologistas. Arquivos Sobrenaturais - Gerald Brittle (Ed. Darkside)

O livro é uma biografia do casal Ed e Lorraine Warren, investigadores paranormais. Os dois ganharam várias versões na cultura pop e foram retratados em longas como Invocação do Mal, Annabelle e Horror em Amityville.

A obra, publicada também pela Darkside, promete ser "rico em detalhes como nenhum outro", já que o autor, Gerald Brittle, teve acesso exclusivo a anotações do casal. Os temas incluem relatos de poltergeists, casas mal-assombradas e possessões demoníacas.

Exorcismo - Thomas B. Allen (Ed. Darkside)

Exorcismo, escrito pelo jornalista Thomas B. Allen, conta a história real que originou o clássico O Exorcista, de 1973, dirigido por William Friedkin. O autor, que teve acesso ao diário que ajudou no exorcismo que inspirou o longa, narra em detalhes o que aconteceu com Robert Mannheim, um jovem norte-americano de 14 anos. A obra, publicada pela Darkside, chegou a ser elogiada pelo casal Ed e Lorraine Warren.

It: A coisa - Stephen King (Ed. Suma)

Um dos maiores sucessos de Stephen King, autor considerado o "mestre" do terror, It: A Coisa também inspirou adaptações no cinema, mas mais recentes. A primeira foi lançada em 2017 e a segunda, em 2019. Ambas foram produzidas pela Warner.

A trama tem início em 1958 e acompanha um grupo de sete amigos que passa a enxergar um ser sobrenatural e maligno que assume, na maioria das vezes, a forma de um palhaço. Trinta anos depois, os protagonistas se reencontram e precisam enfrentar seus medos e "a Coisa" novamente. It: A Coisa é publicado pela Editora Suma.

Laranja Mecânica - Anthony Burgess (Ed. Aleph)

Outra obra clássica que ganhou uma versão nos cinemas, Laranja Mecânica dá nome ao que é considerada uma das "obras-primas" do diretor Stanley Kubrick. O livro também é considerado um clássico distópico e retrata um mundo pós-original ao lado de obras como 1984, de George Orwell, Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, e Fahrenheit 451, de Ray Bradbury.

A história foca em uma gangue de adolescentes que comete perversidades e atos de violência em meio a um governo autoritário. O protagonista, Alex, é submetido a um método experimental de recondicionamento de mentes criminosas após cometer um assassinato.

O longa de Kubrick se baseou em edições americanas que suprimiram o capítulo final - editores acreditaram que um final sem redenção para Alex é "mais realista". A edição da Editora Aleph, porém, traz a parte excluída.

Os 13 Porquês - Jay Ascher (Ed. Ática)

O livro inspirou uma série na Netflix produzida por Selena Gomez em 2017. A trama narra a história de Hannah Baker, uma adolescente que cometeu suicídio e envia fitas que teriam a ver com a sua morte. A produção do serviço de streaming gerou uma ampla repercussão à época do lançamento, criando campanhas contra o suicídio, o bullying e em prol do enfrentamento da depressão.

O Diário do Diabo: Os Segredos de Alfred Rosenberg, O Maior Intelectual do Nazismo - Robert K. Wittman e David Kinney (Ed. Record)

O Diário do Diabo traz registros de Alfred Rosenberg, figura importante do círculo íntimo de Adolf Hitler. O livro traz detalhes sobre o regime nazista em que Alfred esteve diretamente envolvido. Ele é publicado pela Editora Record.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais