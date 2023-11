Qatar Airways terá internet gratuita da Starlink

A Qatar Airways fechou uma parceria com a Starlink para lançar uma experiência gratuita de conectividade de internet de alta velocidade e baixa latência a bordo de aeronaves em rotas específicas.

Qatar Airways: internet da Starlink

Assim que o serviço estiver ativo, os passageiros poderão desfrutar de velocidades Wi-Fi ultrarrápidas de até 350 megabits por segundo, que podem ser usadas para uma variedade de serviços, como streaming de vídeo para assistir seus filmes e esportes favoritos, jogos, e muito mais.

A rede é alimentada pelo sistema de comunicações por satélite Starlink – a maior constelação de internet via satélite do mundo, projetada e operada pela SpaceX.

“Com a Starlink preparada para oferecer suporte a toda a frota da Qatar Airways, os passageiros que viajam entre mais de 160 destinos ao redor do mundo poderão ficar conectados com o serviço de internet de alta velocidade mais avançado do espaço. Na verdade, assim que os passageiros embarcam no avião, a internet funciona perfeitamente durante todo o voo, de portão a portão, e tudo pode ser acessado no conforto dos seus assentos”, destaca Jonathan Hofeller, vice-presidente de vendas comerciais da Starlink da SpaceX.

A Qatar Airways e a Starlink estão atualmente na fase de pré-lançamento da estratégia de implementação em toda a frota da companhia aérea.