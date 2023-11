Ediane Maria afirma ter sido vítima de racismo na Assembleia

A deputada estadual Ediane Maria (Psol), com domicílio eleitoral em Santo André, afirmou ter sofrido injúria racial dentro da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) na terça-feira. Segundo a psolista, um homem idoso a seguiu pelos corredores da Casa e fez comentários racistas sobre o seu cabelo.

“Um senhor teve a capacidade de me seguir falando mal do meu cabelo, que era horroroso, que eu tinha que tirar, que eu era feia. Chega de racistas, inclusive ocupando a Assembleia Legislativa”, disse a deputada.

Após Ediane fazer um depoimento no plenário relatando o ocorrido, o homem, identificado como Natalino de Souza, 89 anos, foi localizado e levado para uma delegacia dentro da Alesp. A parlamentar registrou boletim de ocorrência.

Ediane também fez uma gravação de vídeo enquanto Natalino a ofendia. Nela, é possível verificar o homem entrando no gabinete do deputado Átila Jacomussi (Solidariedade), que tem domicílio eleitoral em Mauá, para se esconder. No entanto, não há indícios de que Natalino tenha alguma relação com o parlamentar mauaense, conforme declarou o líder do Psol na Assembleia, Carlos Giannazi, no plenário. “Queria falar ao deputado Átila que está muito claro para todos nós que vossa excelência não tem nada a ver com esse episódio”.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Átila ressaltou não ter envolvimento no que aconteceu. O deputado também mostrou um panfleto que atribui o crime sofrido por Ediane ao seu gabinete. Segundo ele, a divulgação estaria sendo feita por pessoas ligadas ao PT de Mauá, onde pretende se candidatar a prefeito no ano que vem.

“Nós vamos combater as fake news. Mauá não aguenta mais. A cidade não é vale tudo para política e pelo poder. Os canalhas e mentirosos que participam do submundo da internet serão julgados pela lei, porque Mauá não aguenta mais tanta baixaria”, disse.