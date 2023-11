Primeiro rebaixado do Brasileirão, América-MG demite técnico Fabián Bustos

Rebaixado com cinco jogos de antecedência, o América-MG demitiu nesta quinta-feira o técnico Fabián Bustos. O descenso foi selado na noite desta quarta, na derrota para o Coritiba por 3 a 0, na Arena Independência, em Belo Horizonte, pela 33ª rodada do Brasileirão. O time mineiro foi o primeiro do campeonato a ter sua queda confirmada.

Além do argentino, também deixam o clube Edgardo Adinolfi (auxiliar técnico), Marcos Conenna (preparador físico) e Jonathan Adrián (analista de desempenho). Auxiliar da comissão permanente do time mineiro, Diogo Giacomini comandará a equipe até o fim do Brasileirão.

Em duelo direto contra o Coritiba, o América-MG chegou há 11 partidas sem vencer e não tem mais chances matemáticas de se salvar da queda à Série B de 2024. Com o resultado, o América-MG continua na lanterna, com 21 pontos. O Vasco, primeiro time fora da zona de rebaixamento, tem 37 e só faltam 15 pontos em disputa nas últimas cinco rodadas.

O América-MG estava na elite nacional desde 2021, quando subiu como vice-campeão da Série B em 2020. Na temporada 2021, acabou na oitava colocação e, em 2022, foi décimo, tanto que neste ano disputou a Copa Sul-Americana pelo seu desempenho no ano passado. Mas, nos últimos anos vem em um sobe e desce entre as Séries A e B. Disputou a elite em 2011, 2016, 2018, 2021, 2022 e 2023.

Fabián Bustos tem 54 anos e chegou em agosto para substituir o técnico Vagner Mancini. Ao todo, foram 18 jogos no comando do time mineiro. No Brasileiro, foram apenas duas vitórias, sobre São Paulo e Santos. No mais, foram mais cinco empates e nove derrotas. Na Copa Sul-Americana, caiu nas quartas de final para o Fortaleza, com derrota nos dois jogos.