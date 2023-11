Roberto Justus comemora fim de tratamento do câncer e filhas mandam mensagem: Resta acompanhar de perto

Roberto Justus e sua família têm motivos de sobra para celebrar. Isso porque o empresário fez a última sessão de imunoterapia na última quarta-feira, dia 8, contra o câncer na bexiga.

Nas redes sociais, ele disse:

Hoje foi um dia muito especial! Um ano depois fiz o meu último tratamento preventivo de imunoterapia. Agora resta acompanhar de perto por mais alguns anos para ter certeza que estarei 100% curado. Nesse importante momento estive acompanhado dos meus médicos maravilhosos, Fernando e Louise, e de meus cinco filhos. Prevenção e cuidados rigorosos são nossos maiores aliados na saúde.

A esposa de Justus, Ana Paula Siebert, comentou:

Há pouco mais de um ano recebemos um notícia que assustou tanto, que trouxe medo e insegurança? e hoje foi o final de um ciclo superimportante. Sua última imunoterapia, o final do tratamento, após a cirurgia do câncer. Que ano longo e intenso, né? E hoje que alegria! Eu tenho um orgulho enorme do seu caminho até aqui, a força como você encarou tudo foi inspiradora. Aliás, você sempre é fonte de inspiração? Te amo, Roberto Justus e estou imensamente feliz por comemorar esse dia tão esperado! Um agradecimento a toda equipe que cuidou do Roberto e em especial aos médicos Fernando e Louise, vocês são demais.

O empresário também recebeu o carinho das filhas. Fabiana Justus, disparou:

Depois de um ano de tratamento, finalmente terminou o tratamento e a gente está muito feliz. Papi, muito orgulho de você, da sua determinação e garra em tudo que faz. Hoje terminou seu tratamento, e eu não poderia estar mais feliz! Vamos comemorar a vida

Rafaella Justus disse:

Meu Rei, te amo demais.