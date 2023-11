Após fala de humorista, mãe de Marília Mendonça se manifesta: - Parem de dar palco para gente ridícula

Climão! Na última quarta-feira, dia 8, a humorista Giovana Fagundes causou polêmica ao citar Marília Mendonça quando falou do tipo de avião que ia viajar. A fala gerou muitas reações, inclusive da mãe e do irmão da cantora.

- Vai sair um avião daqui. Olha o tamanho do avião que falaram que vou embarcar. Vou de teco-teco. Vou de Marília Mendonça para São Paulo. Então estou fazendo esse story para dizer a todo mundo que me ama, que eu amo vocês de volta, disse a humorista.

Dona Ruth, mãe de Marília, se mostrou bem chateada com a fala de Giovana e criticou a fala através de seus stories no Instagram:

- Parem de dar palco para gente ridícula, humorista que não faz sucesso, humorista ruim, que precisa usar a dor de outra pessoa, a dor de uma mãe, de uma família, para fazer piadinha. Ela é ridícula! Nunca ouvi falar dessa mulher. E não vai ser a primeira e nem a última a fazer. A minha filha morta faz mais sucesso do que ela. Ela está tentando chamar atenção e vocês estão dando palco para isso.

Continuando seu desabafo, Dona Ruth falou sobre as pessoas que usam os nomes de artistas que já morreram para virar notícia:

- Gente, por favor, quanta gente está querendo like, quantas pessoas que não fazem sucesso nenhum na vida e usam o nome de outras pessoas. Para com isso! E mais uma coisinha: uma hora a conta chega. Não se preocupa, gente, se ela não tem coração, se não está nem aí com a dor de ninguém, se não tem empatia... Uma hora pode ser o filho dela ou a mãe dela. Daí, vamos ver se ela vai gostar que alguém faça piada. E não que eu desejo isso pra ela, porque ela está plantando, tá bom? E não é só ela, não. Tem um monte humorista bosta aí que está fazendo piadinha com o nome da minha filha, entendeu?

Além da mãe de Mendonça, o irmão da cantora, João Gustavo, compartilhou um tweet que critica o tipo de humor de algumas pessoas, mas não citou o nome de Giovana.

Temos o Nego Di versão feminina? Que coisa esquisitinha e feinha, né.

Depois de toda a repercussão que sua fala gerou, Fagundes revelou que não queria magoar a família de Marília Mendonça. A humorista contou que era muito fã da sertaneja e que falou sobre ela por estar nervosa na hora do voo:

- Fiquei muito nervosa antes de entrar no avião, durante e depois. Na hora, a primeira pessoa que me veio foi a Marília Mendonça, mas em nenhum momento eu quis fazer piada com a morte de Marília Mendonça. Quero pedir desculpas pelo meu erro. A gente trocava mensagens, ela me seguia no Instagram. Fiquei muito mal quando aconteceu a fatalidade com a Marília Mendonça, assim como o Brasil todo. Queria deixar claro que em nenhum momento eu tive a intenção de fazer piada com a morte de Marília Mendonça. Esse pedido de desculpas é principalmente para os fãs e familiares, nunca imaginei que teria essa proporção. Jamais imaginei que isso ia causar a dor que está causando em tantas pessoas. Eu amo Marília Mendonça, sou muito fã. Me desculpem.