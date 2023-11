Astro de Kenan & Kel, Kel Mitchell é hospitalizado às pressas nos Estados Unidos

Que susto! O ator Kel Mitchell, que ficou famoso por seu trabalho em Kenan & Kel, série juvenil dos anos 90, foi hospitalizado às pressas em Los Angeles, nos Estados Unidos, conforme informou o site norte-americano TMZ na noite da última quarta-feira, dia 8.

De acordo com fontes que testemunharam o incidente e falaram com o veículo, o astro, que hoje está com 45 anos de idade, deu entrada no local consciente. Mas a causa da internação é um mistério, já que não foi divulgado um boletim médico explicando sua condição de saúde .

O TMZ entrou em contato com os representantes do ator, que não quiseram se pronunciar sobre o caso. Nas redes sociais, no entanto, Kel fez um post falando que passou por momentos difíceis, mas que já teve alta e está se recuperando em casa, também não dando detalhes sobre o caso:

Estou grato pela enxurrada de orações e vibrações positivas que me cercaram durante um período genuinamente assustador. O susto foi real, mas o apoio também. Com a graça de Deus e a habilidade da equipe médica, estou agora no caminho da recuperação em casa, abraçado pelo amor da minha família. Sua gentileza tem sido minha salvação e não posso agradecer o suficiente. Muito amor para cada um de vocês.

Lembrando que Kel está na ativa com dois grandes lançamentos. O principal deles é A Guerra do Hambúrguer 2, título em que se reencontra com o amigo e parceiro Kenan Thompson na continuação da comédia de 1997.