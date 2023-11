Candidato único em eleição, Romário será aclamado presidente do América-RJ nesta quinta

O senador Romário (PL-RJ), campeão da Copa do Mundo de 1994 com a seleção brasileira, será aclamado presidente do América Football Club, tradicional clube do futebol carioca, nesta quinta-feira. O ex-jogador de 57 anos disputa o pleito pela chapa da oposição e é o único candidato concorrendo na eleição. O grupo de situação, que alçou Sidney Santana à presidência, não lançou ninguém para concorrer com o Baixinho. A reunião que deve sagrar Romário com o novo mandatário acontece às 19h.

O laço de Romário com o América tem relação com o seu pai, Edevair, que era torcedor do clube. O senador chegou a vestir a camisa da equipe carioca em uma única oportunidade, em 2008, antes de assumir um cargo diretivo no clube. Naquele ano, ele foi campeão da segunda divisão do Campeonato Carioca com a equipe. Agora, quer retornar para levar o América de volta à elite do futebol do Rio. Em princípio, Romário descarta mudar o sistema de gestão para SAF.

"Pessoalmente, trabalho com muitos americanos como eu: agora em novembro, terá a nova eleição do América-RJ e meu objetivo é ser presidente do América. Tenho certeza de que vai dar certo. O time andou muito largado e vamos tentar ganhar a eleição e recolocar o América no lugar dele", comentou Romário, há alguns meses.

Além da parte esportiva, Romário deverá ser o presidente responsável pela inauguração da nova sede do América, que está sendo construída na Tijuca, bairro da zona norte do Rio de Janeiro, e tem conclusão prevista para 2025. A antiga sede do clube, que ficava na mesma região, foi demolida para a construção de um shopping.

O América firmou parceria com a Win The Game, empresa de negócios da área de esporte e entretenimento que tem a BTG Pactual como sócia. O contrato de um ano envolve um acordo para captação de patrocínio com exclusividade e prevê a ampliação da relação com o clube. De acordo com a diretoria atual do América, a ideia é que a Win The Game atue como o "Escritório de Negócios" do clube, com a gestão conjunta em áreas de marketing, comercial, comunicação, licenciamento, inteligência de dados, CRM e e-commerce.

O América venceu o Campeonato Carioca pela última vez há 63 anos. Ao todo, o clube tem sete títulos estaduais (1913, 1916, 1922, 1928, 1931, 1935 e 1960). Lamartine Babo, ilustre torcedor americano, ficou conhecido por compor os hinos populares de Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco, além do próprio América. Atualmente o time disputa a segunda divisão do Rio.