Brasileiro Lucas Moraes é contratado para defender equipe favorita no Rally Dakar de 2024

Talento brasileiro do rali, o piloto Lucas Moraes recebeu uma grande notícia nesta semana. O atleta de 33 anos foi contratado para defender a Toyota Gazoo Racing, principal equipe do tradicional Rally Dakar, atual bicampeã nos carros, na edição de 2024. Ele terá o espanhol Armand Monleón como seu navegador.

"Estou vivendo um momento inacreditável, não só na carreira, mas também no aspecto pessoal. Entrar na equipe oficial TGR é ao mesmo tempo um sonho e uma grande responsabilidade", disse o piloto, que já havia surpreendido na edição deste ano do Dakar. Ele foi o terceiro colocado em sua estreia na competição.

"À distância, lá do Brasil, eu acompanhei as notícias e imagens de muitas edições do Dakar. Parecia algo bem distante. Mas em 2023 eu realizei o sonho de disputar o meu primeiro Dakar. Graças a Deus deu tudo certo, terminei no pódio, sinceramente, algo inimaginável", comentou.

O brasileiro estreará pela nova equipe no dia 5 de janeiro, quando começa a edição 2024 do Rally Dakar. A competição dá início ao Campeonato Mundial de Rally Cross-Country, do qual a Toyota também é a atual campeã. O Dakar vai ser disputado ao longo de 15 dias na Arábia Saudita.

"Ao ingressar na TGR, o mesmo time que vem sendo defendido por muitos dos meus ídolos, me vejo naquela situação de quem tem que se beliscar para ter certeza de que não está sonhando. É uma grande honra. Espero estar à altura da confiança que a Toyota e a Red Bull estão depositando em mim", declarou o brasileiro.