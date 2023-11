Kally Fonseca chama Nadja Pessoa de VTzeira. Saiba mais sobre o que rolou em A Fazenda 15

Mais uma Roça foi formada em A Fazenda 15 na última quarta-feira, dia 8, e os peões ficaram em um climinha bem complicado na sede. Depois que Yuri Meirelles recebeu o chapéu de Fazendeiro da semana, os participantes se tornaram mais reclusos em seus próprios grupos conversando sobre o jogo.

Na despensa, Nadja Pessoa se mostrou bem incomodada com as decisões tomadas pelo grupo Paiol. A peoa não gostou dos outros participantes não terem tirado a chance de Yuri conquistar o chapéu e falou para André Gonçalves:

- Eu achei burrice da parte deles não colocar ele direto. Era uma oportunidade única. Era uma mega oportunidade.

Na cozinha, Kally Fonseca e Alicia X estavam aproveitando umas colheres de brigadeiro e conversando sobre os outros participantes. A apresentadora disparou:

- A Márcia é a mais VTzeira da casa. Mais do que a Jaque.

Um pouco mais tarde, o grupo dos crias se juntou na despensa para conversar e analisar o game. Com o chapéu do Fazendeiro, Yuri estava mostrando seu ponto de vista sobre as últimas eliminações.

Os peões acreditam que Henrique Martins deve continuar no jogo e Jaquelline Grohalski precisa sair.

- Não é possível que isso que ela está fazendo é certo. Se ela voltar, eu vou ficar perdido, confessou Radamés.