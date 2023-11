Greve de atores de Hollywood chega ao fim após 118 dias; entenda o motivo do protesto

Hollywood está colapsando? Ao que parece, o universo cinematográfico entrou mesmo em crise com a greve dos atores e roteiristas. Após 118 dias, o protesto chegou ao fim na última quarta-feira, dia 8.

De acordo com a revista Variety, os negociadores SAG-AFTRA aprovaram um acordo provisório que encerra a mais longa greve de atores contra os estúdios de cinema e TV da história de Hollywood, nos Estados Unidos.

Desde o dia 2 de maio de 2023, milhares de roteiristas de Los Angeles, nos Estados Unidos, o berço do cinema, decidiram parar de trabalhar após grandes estúdios - como Netflix, Walt Disney, Warner Bros., Sony Pictures, Universal Studios, Amazon e Apple - se recusarem a negociar o reajuste salarial. Dois meses depois, em 14 de julho de 2023, o SAG-AFTRA, sindicato que representa mais de 160 mil atores, também anunciou greve. Com isso, as estrelas de Hollywood estavam proibidas de gravar, participar de coletivas e premières, realizar testes para futuros papéis, dar entrevistas... Além disso, séries e filmes que estavam sendo gravadas - ou em produção - foram interrompidas até ambas as partes chegarem em um acordo.

Mas, como isso afetava o público de casa? É simples: sem roteiristas e sem atores, sem filmes e séries. Algo parecido já aconteceu em 2007, quando 12 mil roteiristas tomaram conta das ruas para protestar. A greve durou 100 dias e diversas produções ficaram atrasadas ou sofreram modificações. Porém esta é a primeira vez em 60 anos que atores se juntaram ao roteiristas. Um verdadeiro momento histórico na indústria cinematográfica!