Acordo com devedores rende R$ 38,7 milhões ao Paço

O programa de renegociação de dívidas da Prefeitura de Ribeirão Pires, o Refis 2023, atingiu R$ 38,7 milhões em acordos fechados com contribuintes. Entre 17 de julho e 27 de outubro, a Secretaria de Finanças e Administração registrou 4.839 adesões às condições especiais de pagamento de pendências tributárias – IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) e ISS (Imposto Sobre Serviços) – e taxas municipais. O valor representa 7,75% da dívida ativa, de cerca de R$ 500 milhões.

Pelo Refis 2023, contribuintes – pessoas físicas e jurídicas – tiveram até 100% de desconto sobre multa e juros para negociar pendências geradas até o fim de 2022 com o município. “Esta foi uma oportunidade única para aqueles que têm algum débito em aberto com a Prefeitura regularizar a situação e ficar em dia com as contas. Além do contribuinte, que teve condições especiais de negociação, a cidade ganha com fôlego extra para investimentos em serviços essenciais e programas que promovem o desenvolvimento social”, destacou o prefeito Guto Volpi (PL).

Durante os três meses de vigência do Refis 2023, a Prefeitura fez 5.651 atendimentos a contribuintes, inclusive com assessoria jurídica, quando necessário. A taxa de adesão ao programa foi de 85,6%.

“Oferecemos todo o suporte necessário e as melhores condições para tornar o Refis mais atraente e ampliar a efetividade da ação. O programa teve resultados que superaram nossa projeção inicial de negociações. Importante reforço aos investimentos da Prefeitura para os próximos meses, principalmente considerando o cenário de queda de repasses pelos governos do Estado e federal”, destacou o secretário de Finanças e Administração, Eduardo Pacheco.

Entre pessoas físicas e jurídicas, cerca de 17 mil inscrições possuem pendências financeiras junto à Prefeitura. Dois plantões especiais em fins de semana foram realizados para ampliar a cobertura do programa. A secretaria montou estrutura no Teatro Municipal Euclides Menato, com atendimento agendado previamente.

No Refis 2023, contribuintes puderam ter até 100% de desconto em multas e juros para pagamentos à vista ou opção de parcelamento em até 30 vezes, com aplicação gradativa de descontos.

O programa integra série de medidas de responsabilidade fiscal adotadas pela Prefeitura diante de cenário em que municípios de todo o País enfrentam a queda de repasses do Estado e da União. O município publicou, neste ano, ato normativo para garantir o equilíbrio entre receita e despesas. Entre outros pontos, o decreto veda a criação de cargos ou funções que impliquem aumento de despesa e a realização de concurso público, exceto para reposição de vacâncias.

O impacto da queda dos repasses atinge cidades do Grande ABC. O envio de recursos relativos ao ICMS (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços), por exemplo, encolheu 16,4% entre janeiro e setembro deste ano em comparação com o mesmo período de 2022, caindo de R$ 1,9 bilhão em 2022 para R$ 1,6 bilhão neste ano, conforme mostrou o Diário na edição de 11 de setembro.

Em Ribeirão Pires, de acordo com dados do portal da transparência da Sefaz-SP (Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo), a queda foi de 17,1%, chegando, nos nove primeiros meses deste ano, a R$ 45.823.209,64, ante R$ 55.763.435,40 do mesmo período de 2022.