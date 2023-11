Governo de SC faz lista de livros proibidos e ordena que saiam de circulação

O governo de Santa Catarina elaborou uma lista de livros que devem ser banidos das escolas do Estado. Fazem parte da relação de obras proscritas um best seller de Stephen King, A lista dos proibidos inclui ainda O governo de Santa Catarina distribuiu um ofício circular na terça-feira, 7, determinando a retirada dos livros da rede estadual de educação. No total, nove livros foram listados. Confira os títulos: - A química entre nós (Larry Young e Brian Alexander); - Coração Satânico (William Hjortsberg); - Donnie Darko (Richard Kelly); - Ed Lorraine Warren: demonologistas - arquivo sobrenaturais (Gerald Brittle); - Exorcismo (Thomas B. Allen); - It: A coisa (Stephen King); - Laranja Mecânica (Anthony Burgess); - Os 13 Porquês (Jay Ascher); - O diário do diabo: Os segredos de Alfred Rosenberg, o maior intelectual do nazismo (Robert K. Wittman e David Kinney). "Determinamos que as obras listadas sejam retiradas de circulação e armazenadas em local não acessível à comunidade escolar. Em breve enviaremos novas orientações", diz o ofício. O documento é assinado pelo supervisor regional da Educação, Waldemar Ronssem Júnior, e pela integradora Regional de Educação, Anelise dos Santos de Medeiros. Procurada na noite dessa quarta-feira, 8, a Secretaria de Educação não se manifestou.