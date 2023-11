Charge - 9 de novembro de 2023

O Consórcio Intermunicipal Grande ABC, cumprindo seu papel institucional de defesa e representação dos municípios consorciados, cobrará rígida fiscalização e punição sobre as falhas no fornecimento da energia elétrica em cidades da região após as fortes chuvas e vendavais registrados na última sexta-feira (3), serviço este de responsabilidade de concessionária Enel (Entidade Nacional de Eletricidade).

A entidade regional oficiará cobrança de explicações e punições à concessionária a todos os agentes responsáveis pela fiscalização da concessão, como Ministério Público, Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado de São Paulo (Arsesp) e Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).