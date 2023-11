Enel no alvo

O Consórcio Intermunicipal anunciou ontem que vai entrar na batalha para que a Enel agilize o pagamento de indenização aos consumidores do Grande ABC prejudicados pelo blecaute que desde sexta-feira deixou – e ainda deixa – milhares de pessoas no escuro nas sete cidades. A mobilização é de fundamental importância. Em primeiro lugar, a instituição regional atua como poderoso, e legítimo, defensor dos cidadãos, representando os interesses coletivos e individuais perante a concessionária de energia elétrica e as autoridades regulatórias. O episódio é gravíssimo, uma vez que a falta de eletricidade pode provocar sérias con-sequências, afetando a vida cotidiana, empresas e a segurança.

A ação do Consórcio incentiva a empresa a melhorar suas práticas e investir na infraestrutura elétrica da região – o aterramento dos fios se torna medida inescapável. Isso não apenas beneficia os clientes imediatamente afetados, mas também fortalece a resiliência da rede elétrica como um todo, prevenindo futuras interrupções prolongadas, algo necessário diante do aquecimento global que tende a popularizar eventos climáticos extremos. A mobilização do Consórcio também demonstra o comprometimento das autoridades locais em garantir a qualidade dos serviços públicos, o que é fundamental para atrair investimentos e promover o desenvolvimento econômico na região.

Por fim, a atuação do Consórcio ressalta a importância da cooperação intergovernamental para lidar com desafios complexos. Unir as sete cidades em torno de objetivo comum fortalece sua capacidade de negociação, aumentando a probabilidade de alcançar resultados favoráveis para os clientes afetados. A mobilização também inspira outras regiões a seguirem esse exemplo, estabelecendo um precedente importante para a defesa dos direitos dos consumidores em todo o País. Em resumo, a atuação do colegiado é essencial para assegurar que a Enel e outras concessionárias cumpram suas obrigações e garantam a continuidade do fornecimento de energia elétrica de qualidade à população do Grande ABC.