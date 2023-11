Ônibus de turnê de Shania Twain sofre acidente e deixa 13 pessoas feridas ao capotar

Os fãs de Shania Twain levaram um baita susto! Isso porque o ônibus de turnê da cantora se envolveu em um acidente na última quarta-feira, dia 8, e deixou 13 pessoas feridas.

De acordo com o Page Six, um dos empresários confirmou que o veículo transportava a equipe da cantora entre Winnipeg e Saskatoon, no Canadá, para a realização da tour Shania Twain ? Queen Of Me quando colidiu com um caminhão e capotou por conta da pista escorregadia de gelo.

Membros da equipe de produção que necessitaram de atendimento médico foram levados a hospitais próximos. Estamos extremamente gratos aos profissionais do serviços de emergência pelo atendimento rápido e apoio neste momento. Pedimos paciência enquanto cuidamos de nossa família em turnê.

Shania não estava no ônibus no momento do acidente.