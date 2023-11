Yuri Meirelles vence a Prova do Fazendeiro pela terceira vez em A Fazenda 15

Yuri Meirelles, Jaquelline Grohalski e Henrique Martins disputaram a Prova do Fazendeiro na noite da última quarta-feira, dia 8. E o tão sonhado chapéu de Fazendeiro ficou com o influenciador Yuri, que venceu a dinâmica pela terceira vez em A Fazenda 15!

Os três precisaram de muita agilidade e habilidade, mas muita sorte também! Isso porque a prova consistia em quatro etapas. Na primeira fase, os peões precisavam encontrar cinco cards em meio a um labirinto cheio de feno. Na segunda, eles deveriam montar peças de um quebra cabeça em forma de palavra. Quem terminasse primeiro, ganhava mais pontos. Yuri, já nessa fase, angariou 150 pontos, pois foi o primeiro a terminar.

Na terceira fase os peões foram desafiados a responder perguntas de um teste de conhecimentos sobre os produtos da dinâmica. Cada pergunta, com três alternativas, valia 100 pontos.

Na quarta e última fase da prova, cada um dos participantes deveria escolher três cards da sua própria bancada, e cada um deles tinha uma pontuação diferente que se somariam ao final.

Então, Yuri Meirelles acumulou um total de 1050 pontos, Jaquelline, 950 pontos, e Henrique empatou com Yuri, com 1050 pontos.Yuri tinha o direito de desempatar o jogo e, é claro, que ficou com o chapéu tão precioso do reality rural.

Neste caso, Jaquelline Grohalski, Lucas Souza e Henrique Martins estão oficialmente na Roça. A eliminação de um dos peões acontecerá na próxima quinta-feira, dia 9, na Record TV.

E aí, curtiu o resultado?