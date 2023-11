Wanessa e Camilla Camargo abrem o coração sobre polêmica envolvendo Zezé: -Estão desmerecendo ele como pai

Wanessa Camargo e Camilla Camargo gravaram um vídeo na noite desta quarta-feira, dia 8, para falar pela primeira vez sobre a polêmica que vem acontecendo em torno de Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo.

Nesse sentido, elas abriram o coração e defenderam o pai, que está passando por tudo isso após a sua esposa ser acusada de atacá-las por meio de um perfil fake nas redes sociais. Sem citar o nome de Graciele, as duas iniciaram o vídeo dizendo que a família sempre estará unida, independente se Zilu se separou dele, pois ainda existem os filhos e o pai, antes de qualquer outro casamento que ele venha a ter.

- Antes de mais nada, queríamos deixar claro que somos uma família que realmente se ama e se respeita. Que é perfeita? Jamais! Mas houve uma separação entre um homem e uma mulher, não entre um pai, uma mãe e seus filhos, disse Camilla.

E prosseguiram:

- E independentemente desse amor incondicional que temos tanto pela nossa mãe, quanto pelo nosso pai, e o respeito que as pessoas podem questionar, mas ambos sabem que a gente têm por eles, está rolando uma coisa muito injusta com relação ao nosso pai. Elas ainda afirmaram que Zezé está passando por uma injustiça e, além de tudo, elas conhecem o pai que têm.

- Estão desmerecendo ele como pai, como presença e apoio na nossa vida, e a gente não tem isso como verdade. Em todos os momentos da minha vida que eu precisei do meu pai, ele esteve presente, me acolheu e me abraçou. Sei que ele fez isso com a Ca, sei que ele fez isso com o Igor. Ele faz, complementou Wanessa.

Por fim, elas concluíram o vídeo dizendo que o pai é muito carinhoso e merece todo o respeito, apesar do que ele está passando com a atual esposa nas redes sociais.

- Essas pessoas e veículos midiáticos que estão se aproveitando de polêmicas, das pessoas julgando e apontando o dedo como se elas fossem perfeitas... Não façam isso, porque não é justo! Meu pai é um pai extremamente carinhoso, extremamente generoso com todos, alicerce de todo uma família. Estamos aqui pra dizer pra você, pai, que a gente te ama muito e a gente está com você sempre. Independentemente de qualquer coisa, eu, Wanessa, Igor, nossa mãe e nosso pai, nós sempre seremos uma família, finalizaram.