Windows Lento? 8 Dicas Para Um PC Mais Rápido

Após sair da loja, seu PC com Windows trabalha com muita velocidade. No entanto, bloatware, spyware, softwares pesados e outros inimigos do desempenho acabam por mudar esse quadro, fazendo você se perguntar se um upgrade vale a pena. Mas antes de por a mão no bolso, dê uma olhada em algumas coisas que você pode fazer para melhorar o desempenho do seu computador.

Altere o Modo de Energia

Embora essa mudança consuma mais energia, alterar a configuração de energia para alto desempenho pode aumentar a velocidade. Para encontrar essa configuração, clique com o botão direito do mouse no ícone da bateria na barra de tarefas, vá para “Alterar configurações do plano” e depois para “Alterar configurações avançadas de energia”. Clique na seta suspensa para revelar as opções adicionais de energia e selecione “Alto desempenho”.

Além disso, ligar o laptop na tomada em vez de usá-lo com a bateria oferece suporte a recursos vitais que consomem energia, mas que melhoram o desempenho.

Desative Programas que Abrem Automaticamente Quando o PC Inicia

O PC pode ficar lento devido ao excesso de processos em segundo plano causados por programas que são iniciados quando você liga o computador. Esses programas sequer ficam visíveis em primeiro plano, mas eles consomem recursos do sistema. Desativar os processos em segundo plano indesejados vai liberar mais capacidade de processamento para os programas em primeiro plano.

Para fazer isso, clique em ctrl + shift + esc ou clique com o botão direito do mouse na barra de tarefas para acessar o gerenciador de tarefas. Em seguida, clique na guia “Inicialização” para ver os programas que são iniciados, seus editores, se estão ativados e seu impacto, que pode ser nenhum (para os desativados), baixo, médio ou alto.

Para desativar um programa, clique com o botão direito do mouse sobre ele e selecione “desativado”. Se sentir necessidade, você pode seguir o mesmo procedimento para reativá-lo.

Desinstale o Bloatware

“Bloatware” refere-se a programas desnecessários que vêm pré-instalados ou que você instalou em algum momento, mas não utiliza mais. É um problema notório na maioria dos computadores. Em alguns casos, você pode ter mais de uma dúzia de programas que ocasionalmente interrompem o que você está fazendo ou deixam o computador lento em segundo plano.

Para localizar esses vilões, pesquise por “Painel de controle” no menu do Windows e vá para “Programas e recursos” ou “Desinstalar um programa”. Aqui, você pode classificar os programas por editor, data de instalação, tamanho e versão. Clique com o botão direito do mouse em qualquer programa que você não queira e escolha “Desinstalar” para removê-lo.

Dê um Upgrade no Hardware

Às vezes, seu PC precisa apenas de algumas atualizações para melhorar o desempenho. Para começar, considere a possibilidade de expandir sua memória RAM. Isso será mais prático se seu PC tiver um slot de expansão, pois assim você poderá ter mais RAM sem precisar descartar a antiga.

Substituir o disco rígido por um SSD (unidade de estado sólido) também é uma boa ideia. Os SSDs são muito mais rápidos e consomem menos energia do que os discos rígidos. Para obter resultados ainda melhores, considere a possibilidade de atualizar a RAM e o disco rígido.

(Des)ative o Modo Jogo Conforme suas Necessidades

O modo jogo melhora o desempenho do computador em jogos, ajustando a taxa de quadros de acordo com o jogo. Esse recurso funciona desativando vários processos essenciais em segundo plano em favor dos jogos.

Certifique-se de verificar se o modo de jogo está ativado para ter uma experiência de jogo mais tranquila. Como alternativa, você pode jogar jogos on-line que não exijam alto poder de processamento. A maioria dos jogos online de tiro, jogos de RPG e jogos de cassino online gratuitos não consomem muitos recursos. De qualquer forma, o Modo Jogo reduz a velocidade de outros processos em seu PC.

Se não precisar do Modo Jogo para jogar, você deve desativá-lo. Aparentemente ele sempre consome alguns recursos do sistema, mesmo quando você não está jogando, e isso não é bom para o desempenho geral da sua máquina. Você pode desabilitá-lo em Configurações > Jogos > Modo Jogo.

Desative Efeitos Especiais e Sombras

Efeitos visuais como sombras e animações podem afetar o desempenho do seu PC se você executar o Windows 10 ou 11 em um computador mais antigo com especificações inferiores às dos computadores mais rápidos e modernos. A má notícia é que eles são ativados por padrão. A boa notícia: também é fácil desativá-los.

Procure por “Sistema” no menu do Windows e, em seguida, acesse Configurações avançadas do sistema > Avançado > Desempenho > Efeitos visuais. Em seguida, clique no botão “Personalizado” e uma lista de efeitos visuais aparecerá. Os efeitos dessa lista podem ser desativados desmarcando as caixas.

Outra coisa que pode estar afetando a sua CPU são os efeitos de transparência do Windows 10. Eles são aplicados a recursos selecionados, incluindo o menu de tarefas. No entanto, eles têm um mecanismo de trabalho complicado que exige recursos significativos do sistema. Você pode desativá-los pesquisando “Configurações de cores” no menu do Windows e, em seguida, rolando para baixo até encontrar “Efeito de transparência”.

Limpe e Desfragmente o Disco

Com o tempo, arquivos indesejados se acumulam no PC, ocupando o armazenamento e deixando a máquina lenta. Felizmente, o Windows 10 tem uma ferramenta de limpeza de disco embutida chamada Sentido de Armazenamento. Você pode acessá-la em Configurações > Armazenamento > Ativado. Essa configuração permite que o Windows monitore constantemente seu computador e exclua arquivos inúteis.

A ferramenta é ativada por padrão no seu PC, mas você pode personalizá-lo ainda mais para otimizar sua eficácia. Seus parâmetros personalizáveis incluem um cronograma de exclusão de arquivos, as pastas a serem afetadas e a movimentação automática de arquivos para a nuvem.

Além do Storage Sense, o procedimento usual de desfragmentação de disco ainda faz alguma diferença. Você pode acessá-lo pesquisando “desfragmentar” no menu do Windows. Em seguida, clique em “Otimizar” para desfragmentar um disco específico. Também pode ser útil automatizar a desfragmentação. Para fazer isso, clique em “Alterar configurações” e selecione “Executar em uma programação”.

Reinicie o PC

Um clássico que sempre pode funcionar. Porém, esse truque oferece resultados menos consistentes do que os outros que discutimos acima. Ainda assim, ele pode aliviar temporariamente o PC dos processos que o estão deixando lento, especialmente se você o estiver usando por muito tempo sem desligá-lo.

Em vez de deixar o computador no modo de suspensão sempre que precisar deixar de usá-lo, desligue-o para que ele possa refrescar a memória.

Para Concluir

Os PCs com Windows acabam ficando lentos com o tempo. É assim que eles são projetados. No entanto, você não precisa comprar um novo imediatamente, a menos que queira um aumento significativo no desempenho. Enquanto isso, limite os processos em segundo plano, remova o bloatware, desative os efeitos especiais e alterne o modo de jogo conforme suas necessidades. Para melhorar o desempenho, você também pode limpar a unidade, alterar o modo de energia, atualizar o hardware ou reiniciar o PC com Windows.